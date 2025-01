Influenciador fitness Chris O'Donnell é encontrado sem vida aos 31 anos

Morte de Chris O'Donnell, conhecido por compartilhar conteúdos de treinos e dietas, foi confirmada após influencer sumir das redes sociais

(Alerta gatilho: Este texto aborda assunto sensível sobre saúde mental. Se você precisar de ajuda para lidar com problemas psicológicos, entre em contato com o Centro de Valorização à Vida no telefone 188)

O influenciador fitness Chris O'Donnell, conhecido por compartilhar dicas de saúde e bem-estar, foi encontrado sem vida aos 31 anos, de acordo com informações da revista 'People'. A morte do jovem foi descoberta após internautas estranharem sua ausência nas redes sociais nos últimos dias.

Com mais de 240 mil seguidores no Instagram e 842 mil no TikTok, O'Donnell fez sua última publicação há cerca de uma semana, no dia 10 de janeiro. Em uma postagem realizada em novembro do ano passado, o influenciador compartilhou uma reflexão sobre como seria lembrado após sua morte.

"Fico imaginando, quando deixar a terra, quando deixar a raça dos roedores, quando estiver deitado no chão, se você vai se lembrar do meu rosto", escreveu ele. Morgan Ballou, uma das amigas de Chris O'Donnell, fez uma homenagem ao jovem e lamentou sua partida precoce.

"Chris, vou te amar para sempre. Você foi uma luz na minha vida desde que nos conhecemos em 2016. Eu queria que tivéssemos nos mudado para a Califórnia juntos em 2021, como conversamos. Meu coração está partido. Todo o amor e pensamentos do mundo para sua família", declarou Ballou.

Morre Joan Plowright, atriz de '101 Dálmatas'

A atriz britânica Joan Plowright, conhecida por seus papéis nos filmes '101 Dálmatas' (1996) e 'Dennis, o Pimentinha' (1993), faleceu aos 93 anos na quinta-feira, 16, em uma casa de repouso para idosos em Northwood, na Inglaterra. A morte da artista foi confirmada pela família em um comunicado enviado à 'BBC'.

A declaração, que não divulgou a causa da morte de Joan, celebra a longa carreira da atriz, considerada uma lenda no teatro britânico. A veterana, que enfrentou problemas de visão nos últimos anos, estava aposentada da carreira artística há uma década; confira mais detalhes!

Leia também: Morre David Lynch, diretor de Twin Peaks e Cidade dos Sonhos, aos 78 anos