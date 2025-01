Influenciador morre aos 46 anos após anestesia geral para fazer tatuagem

O influenciador e empresário Ricardo Godoi faleceu em Santa Catarina durante procedimento de anestesia geral para realizar uma tatuagem

O influenciador e empresário Ricardo Godoi faleceu na última segunda-feira, 20, aos 46 anos, após ser submetido a um procedimento em um hospital de Itapema, Litoral Norte de Santa Catarina. De acordo com informações do 'G1', o rapaz teria recebido anestesia geral para realizar uma tatuagem em seu corpo.

A família de Ricardo confirmou a morte do empresário por meio de uma nota publicada nas redes sociais. "Hoje nos despedimos de Ricardo Godoi, uma pessoa incrível que deixou sua marca no coração de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Sua alegria, generosidade e luz continuarão presentes em nossas memórias e em cada história que ele ajudou a construir", diz o comunicado de pesar.

Ainda segundo o 'G1', a Polícia Civil está investigando o óbito de Ricardo Godoi. O tatuador do empresário informou ao veículo mencionado que ele faleceu durante a sedação e intubação, antes mesmo do início do desenho, ainda na unidade de saúde.

A prática de aplicar anestesia geral antes de realizar tatuagem tem se tornado frequente entre pessoas que desejam marcar o corpo com desenhos que demandam horas de sessão. Em outubro de 2024, MC Daniel passou pelo procedimento e compartilhou com os seguidores detalhes do momento em que tatuou as costas.

Em 2022, o ator e cantor MC Cabelinho também aderiu a anestesia geral para conseguir terminar um desenho em sua pele. Na época, o artista dividiu com o público um registro no centro cirúrgico do Hospital da Plástica, no Rio de Janeiro, onde realizou o procedimento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por RICARDO GODOI (@ricardo.godoi.oficial)

Influenciador fitness Chris O'Donnell é encontrado sem vida

Recentemente, o influenciador fitness Chris O'Donnell, conhecido por compartilhar dicas de saúde e bem-estar, foi encontrado sem vida aos 31 anos, de acordo com informações da revista 'People'. A morte do jovem foi descoberta após internautas estranharem sua ausência nas redes sociais nos últimos dias.

Com mais de 240 mil seguidores no Instagram e 842 mil no TikTok, O'Donnell fez sua última publicação há cerca de uma semana, no dia 10 de janeiro. Em uma postagem realizada em novembro do ano passado, o influenciador compartilhou uma reflexão sobre como seria lembrado após sua morte; confira mais detalhes.

Leia também: Ator da Globo morreu após aneurisma e desfalcou elenco de novela há 17 anos