Quem é Rayane Figliuzzi? Conheça a nova namorada de Belo

A influenciadora Rayane Figliuzzi e o cantor Belo eram alvo de rumores desde dezembro de 2024, mas tornaram o relacionamento público neste Carnaval

A empresária Rayane Figliuzzi tem ganhado destaque, especialmente após o último domingo (23), quando voltou a ser assunto, durante o programa Domingão com Huck. Ela é a nova namorada do cantor Belo, e a recente aparição do artista ao lado de sua ex-mulher no programa gerou questionamentos entre os internautas. Que tal saber mais sobre quem é a empresária?

Rayane Figliuzzi, de 27 anos, é modelo, empresária e influenciadora digital. Nascida em Petrópolis, no Rio de Janeiro, ela tem ganhado destaque nas redes sociais e acumula 241 mil seguidores . Além de ser influencer, também é dona de uma marca de biquínis, administra um centro de estética na zona oeste do Rio e é mãe de Zion, de 3 anos.

Antes de engatar um relacionamento com Belo, a modelo esteve em um namoro de dois anos com um empresário, do qual se separou em 2019. Em 2020, seu nome foi apontada como affair do cantor Saulo Pôncio e, durante a passagem do rapper americano Tyga pelo Brasil, ela também viveu um romance com ele.

Belo comunicou o fim de seu casamento com Gracyanne Barbosa em abril, após 16 anos juntos. A decisão de encerrar a relação foi tomada pela musa fitness, apesar das tentativas do casal de superar uma crise iniciada no começo de 2023. O cantor procurou uma reconciliação após descobrir o relacionamento extraconjugal de Gracyanne com o personal trainer Gilson de Oliveira, mas, mesmo assim, não conseguiram superar os problemas.

Saiba mais quem é Rayane Figliuzzi:

Rayane Figliuzzi apresenta novo membro da família

A influenciadora digital Rayane Figliuzzi usou as redes sociais nesta quarta-feira, 12, para contar que ela e o namorado, o cantor Belo decidiram aumentar a família. Ela mostrou que adotaram um lindo cachorrinho, que ganhou nome em homenagem ao papai.

