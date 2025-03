Gracyanne Barbosa desabafa ao descobrir morte na família: 'Impactou'

Fora do BBB 25, Gracyanne Barbosa soube que uma de suas cachorras de estimação faleceu durante seu confinamento no reality show

Eliminada do BBB 25 após dois meses de confinamento, Gracyanne Barbosa tem absorvido aos poucos uma série de informações novas. Além de ter conhecimento a respeito de situações que aconteceram no reality show, a musa fitness também precisou lidar com uma triste notícia envolvendo sua vida pessoal.

Durante sua participação no programa da TV Globo, uma das cachorrinhas de estimação de Gracyanne acabou falecendo. Na época, sua irmã, Giovanna Jacobina, e seu ex-marido, o cantor Belo, lamentaram a partida do animal por meio das redes sociais.

Belletinha, como era chamada pela família, estava com a ex-sister há 13 anos e vinha apresentando problemas de saúde nos últimos tempos. Dentro do BBB 25, inclusive, a famosa chegou a falar inúmeras vezes sobre a saudade que sentia de suas cadelinhas.

Em entrevista ao 'Extra', Gracyanne Barbosa abriu o coração ao comentar sobre a morte do pet. "Sem dúvida nenhuma essa notícia é a que mais me impactou. Eu fiquei muito triste. Eu acho que quando eu realmente for em casa é quando eu vou sentir e sofrer mais. Vai ser muito difícil, uma dor muito grande", lamentou ela.

Além do falecimento de Belletinha, uma outra cachorrinha de estimação de Gracy desapareceu poucos dias após a famosa entrar no confinamento. Angel, uma husky siberiano, fugiu para uma região de mata próximo a residência onde a ex-BBB mora. Até o momento, ela não foi encontrada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🥚 (@graoficial)

Gracyanne Barbosa responde sobre namoro de Belo

A musa fitness Gracyanne Barbosa foi eliminada do BBB 25 nesta última terça-feira, 19, com 51,38% dos votos e está se readequando à vida fora da casa mais vigiada do país. Em entrevista ao jornal Extra divulgada, ela contou que já conversou com o seu ex-marido, o cantor Belo.

Mas ele parece não ter contado sobre o namoro com a influenciadora digital Rayane Figliuzzi. De acordo com Gracy, a novidade envolvendo a vida pessoal do pagodeiro não chegou até ela; confira mais detalhes!

Leia também: Gracyanne Barbosa revela se deseja manter contato com rival fora do BBB 25