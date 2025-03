Belo lamenta morte do cachorro de Gracyanne Barbosa: 'Descansou'

O cantor Belo se despediu do cachorro de estimação da ex-esposa, Gracyanne Barbosa; musa fitness está confinada no BBB 25

O cantor Belo usou as redes sociais na noite de segunda-feira, 10, para compartilhar uma notícia triste com o público. Em sua conta oficial, o artista contou que um dos cachorros de estimação da ex-esposa, Gracyanne Barbosa, que está confinada no BBB 25, acabou falecendo.

"Meu amorzinho! Descansou! Para sempre vamos te amar", lamentou o famoso ao compartilhar uma foto do pet. A informação foi publicada inicialmente por Giovanna Jacobina, que entrou no reality show em dupla com Gracyanne e já foi eliminada.

A ex-sister, que é médica veterinária, informou que a cachorrinha Bellety enfrentava problemas de saúde devido a idade. "Belletinha, meu coração já está apertado de saudades. Ela era a nossa cachorra mais antiga. Foram 13 anos de amor, sendo nossa companheira fiel, sempre muito agarrada comigo, com a minha mãe e com a Gra", iniciou.

"Já estava apresentando disfunção cognitiva, doenças articulares e agora está descansando. Não tenho palavras para agradecer por todos os momentos, seu jeitinho único, rabugenta, ciumenta e carinhosa. Te amamos pra sempre, gorducha!", completou a irmã de Gracyanne Barbosa.

Giovanna Jacobina aproveitou o momento para reforçar que Angel, uma outra cachorrinha de estimação da musa fitness, está sendo procurada. "Seguimos nas buscas da Angel, todo e qualquer chamado estamos indo atrás", informou a ex-BBB, por fim.

Belo lamenta morte do cachorro de Gracyanne - Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Jacobina (@giovanna_jacobina)

Gracyanne Barbosa relembra fobia de Belo em evento

Recentemente, Gracyanne Barbosa relembrou algumas experiências profissionais e mencionou que já participou de diversos eventos no Brás, tradicional bairro comercial de São Paulo. Durante o bate-papo, a musa fitness ainda compartilhou um momento de tensão que viveu com o ex-marido, Belo. De acordo com a sister, o pagodeiro precisou da ajuda dos bombeiros para conseguir sair do local; confira detalhes!

Leia também: Belo assume romance com musa durante o carnaval