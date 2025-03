Poliana Rocha entrega segredo para uma relação duradoura e brinca sobre 'defeito' de Leonardo

Casada há 30 anos com Leonardo, Poliana Rocha ressaltou o segredo para a longevidade da relação e brincou sobre atitude do cantor: "Tem me incomodado"

Em entrevista recente à Quem, Poliana Rocha revelou qual é o segredo para um casamento duradouro. A influenciadora é casada com o cantor Leonardo há três décadas e já confessou publicamente que perdoou traições do artista no passado.

"Eu acho que hoje é a cumplicidade, a resiliência. A gente vai fazer quase 30 anos de casados, não casei na igreja, mas, graças a Deus, hoje eu estou colhendo os frutos do que eu sempre plantei", declarou a loira.

Ainda durante o bate-papo, a mãe de Zé Felipe destacou o que mais admira no marido ao longo desses anos. "Uma qualidade dele que eu sempre valorizei muito é ele me incentivar muito nos meus trabalhos. Como eu comecei a trabalhar muito tarde, é muito bom para mim saber que tem alguém que me apoia e que acredita em mim acima de tudo", ressaltou.

E como em todo relacionamento, Poliana Rocha pontuou alguns detalhes que a incomodam na relação com Leonardo. "Uma coisinha que eu não gosto acho que são os vídeos que ele tá ouvindo numa altura... (risos) Isso tem me incomodado, mas são coisas irrelevantes", brincou a esposa do cantor.

Poliana Rocha chama atenção com suposta indireta

Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na quarta-feira, 19, ao compartilhar uma suposta indireta.

A mensagem da influenciadora digital aconteceu em meio a diversas notícias envolvendo sua família. Além de sempre surgirem boatos de rivalidades entre noras, recentemente os relacionamentos entre João Guilherme e Bruna Marquezine, e Hariany Almeida e Matheus Vargas chegaram ao fim. Também houve rumores de que ela estava brigada com a nora, Virginia Fonseca.

A famosa, que já revelou que perdoou a traição do marido, deixou um recado. "Diquinha da noite: às vezes, precisamos fingir que não vimos, que não ouvimos e que não entendemos para manter o nosso foco e a nossa paz. Um sinal claro de sabedoria é uma pessoa que sabe exatamente quando ela deve se fazer de boba", postou Poliana. Confira!

