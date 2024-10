De férias em Orlando, Maiara e Maraisa tomam medidas para enfrentar furacão

As cantoras Maiara e Maraisa estão em Orlando com a família para curtir as férias, mas a passagem do Furacão Milton tem causado preocupação

As cantoras Maiara e Maraisa estão em Orlando com a família para curtir as férias, mas a passagem do Furacão Milton tem causado preocupação. De acordo com as assessorias das artistas, elas estão seguras, mas precisaram tomar algumas medidas para se proteger.

Em contato com o portal Leo Dias, a equipe das gêmeas informou que tanto elas quanto seus parceiros e familiares "estão bem e tranquilos". De acordo com informações do portal g1, o furacão Milton deve tocar a costa da Flórida, nos Estados Unidos, na madrugada de quinta-feira, 10, conforme o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês).

A cidade, junto com outros condados e áreas próximas, foi evacuada, mas Orlando, onde as sertanejas estão, não precisou passar por esse processo. Mesmo assim, Maiara e Maraisa estão seguindo as recomendações das autoridades locais para garantir sua segurança diante da tempestade, que deve perder força antes de atingir a região. No momento, a orientação é ficar dentro de casa.

Antes disso, elas se prepararam armazenando água, alimentos e combustível, além de carregarem celulares e outros dispositivos eletrônicos, já que há previsão de interrupção no fornecimento de energia. Após a passagem do furacão Milton, elas devem permanecer no local por mais uns dias.

Famosos compartilham decisões em meio ao furacão Milton

Diante do risco com a chegada do furacão Milton, famosos brasileiros contam se ficam ou se partem. A filha de Gugu Liberato, Sofia Liberato, relatou que viajou para o estado vizinho em busca de segurança. Léo Santana e Lore Improta tomaram a decisão de deixar os Estados Unidos às pressas com a filha, Liz.

Já Nívea Stelmann disse que decidiu ficar e compartilhou os preparativos para minimizar os danos. Ela comentou que é comum enfrentar fenômenos da natureza nesta época do ano e descreveu a situação como um verdadeiro 'cenário de guerra' na cidade.