Filha de Gugu viaja para fugir de furacão Milton: 'Muito triste a situação'

A filha de Gugu Liberato, Sofia Liberato, contou que decidiu viajar com o namorado por causa da aproximação do furacão Milton

Morando há anos nos Estados Unidos, a filha de Gugu Liberato, Sofia Liberato, usou as redes sociais para contar que decidiu viajar com o namorado, Gabriel Gravino, por causa da aproximação do furacão Milton, que segue em direção à Flórida. Em um vídeo compartilhado nos stories do Instagram nesta terça-feira, 8, ela relatou que viajou para o estado vizinho em busca de segurança.

"Para quem não sabe, eu e o Gabriel estamos em uma viagem de carro para a Georgia, que é o nosso destino final. Não sei onde estamos agora, mas daqui a pouco a gente chega na Georgia. A gente fez isso para fugir do furacão, porque lá está mais tranquilo", relatou Sofia.

Sofia, Gabriel e os cães se deslocaram até uma propriedade que alugaram na região montanhosa. Ao chegarem ao local de hospedagem, a filha de Gugu voltou a falar sobre a passagem do furacão na área em que vive e pediu que Deus abençoe as pessoas que decidiram ficar por lá.

"Finalmente chegamos na casa que vamos ficar pelos próximos dois dias. A gente está bem nas montanhas da Georgia. Aqui realmente não vai passar furacão, graças a Deus, só peço que Deus abençoe todo mundo da Flórida, principalmente em Tampa, onde o furacão vai passar, que vai ser muito triste a situação", disse ela.

De acordo com informações do portal g1, o furacão Milton deve tocar a costa da Flórida, nos Estados Unidos, na madrugada de quinta-feira, 10, conforme o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês). Mais de 1 milhão de pessoas foram orientadas a deixar suas casas e buscar abrigo imediatamente. A evacuação da população deixou as cidades vazias e causou congestionamentos nas vias.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sofia Liberato (@sofi_liberato)

Léo Santana e Lore Improta abandonam EUA às pressas para fugir de furacão

Léo Santana e Lore Improta tomaram a decisão de deixar os Estados Unidos às pressas com a aproximação do furacão. Em suas redes sociais, a dançarina compartilhou o momento em que eles decidiram priorizar a segurança da família e retornar para casa junto com a filha, Liz.

"Hora de se despedir de Miami. A gente tava programado para voltar para amanhã de manhã pra Salvador só que, como muitos de vocês já sabem e têm mandado várias mensagens pra gente, tá chegando o furacão, acho que o nome dele é Milton, muito forte aqui na Flórida e aí a gente conseguiu antecipar o nosso voo pra hoje a noite”, disse.

“Então estamos correndo aqui pra poder chegar e conseguir voltar pra casa", contou. Na sequência, Lore explicou a decisão de fugir do furacão: "Aqui em Miami, está previsto chegar amanhã esse furacão, não tão forte quanto vai chegar em Tampa e Orlando, mas é natureza, né? A gente nunca sabe como é que ele pode chegar aqui”, compartilhou a dançarina, que apareceu no carro a caminho do aeroporto.