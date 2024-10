Meteorologista cai no choro ao falar sobre o furacão Milton: 'Horrível'

Um especialista em furacões se emocionou ao falar sobre o furacão Milton, que deve atingir o estado da Flórida na madrugada de quinta-feira, 10

Durante uma transmissão ao vivo da emissora norte-americana NBC 6 nesta terça-feira, 8, o especialista em furacões e meteorologista John Morales se emocionou ao falar sobre a força do furacão Milton, que deve atingir o estado da Flórida, Estados Unidos, entre a noite desta quarta-feira, 9, e a madrugada de quinta-feira, 10.

Ao falar sobre a intensidade dos ventos e das chuvas, ele opinou: “É um enorme, enorme, enorme furacão. Já liberou 50 milibares em dez horas”, ele tenta segurar o choro e se desculpa: “Peço desculpas, isso é simplesmente horrível”.

Segundo ele, o furacão está ganhando intensidade na área do Golfo do México, que fica entre a América do Norte e a América Central, onde os mares estão aquecidos. “Vocês sabem o que está causando isso. Não preciso dizer a vocês: aquecimento global. A mudança climática está levando a isso e se tornando uma ameaça crescente”, analisou.

Famosos compartilham decisões em meio ao furacão Milton

Diante do risco com a chegada do furacão Milton, famosos brasileiros contam se ficam ou se partem. A filha de Gugu Liberato, Sofia Liberato, relatou que viajou para o estado vizinho em busca de segurança. Léo Santana e Lore Improta tomaram a decisão de deixar os Estados Unidos às pressas com a filha, Liz.

Já Nívea Stelmann disse que decidiu ficar e compartilhou os preparativos para minimizar os danos. Ela comentou que é comum enfrentar fenômenos da natureza nesta época do ano e descreveu a situação como um verdadeiro 'cenário de guerra' na cidade.

De acordo com informações do portal g1, o furacão Milton deve tocar a costa da Flórida, nos Estados Unidos, na madrugada de quinta-feira, 10, conforme o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês). Mais de 1 milhão de pessoas foram orientadas a deixar suas casas e buscar abrigo imediatamente. A evacuação da população deixou as cidades vazias e causou congestionamentos nas vias.