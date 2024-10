Nívea Stelmann decide enfrentar furacão em casa na Flórida: ‘Cenário de guerra’

Nívea Stelmann decide ficar em casa e mostra os preparativos para enfrentar furacão catastrófico na Flórida, nos Estados Unidos

Na última terça-feira, 8, Nívea Stelmann usou suas redes sociais para revelar que decidiu enfrentar o furacão catastrófico que se aproxima da Flórida, nos Estados Unidos. Em casa, a atriz compartilhou os preparativos para minimizar os danos e contou como está lidando com a chegada da tempestade, que já é considerada uma das mais destrutivas.

Em seu perfil oficial no Instagram, Nívea comentou que é comum enfrentar fenômenos da natureza nesta época do ano e descreveu a situação como um verdadeiro 'cenário de guerra' na cidade. Na sequência, ela explicou que itens dos mercados como água e papel higiênico são esgotados e que os imóveis são preparados para suportar os furacões.

Além disso, Stelmann contou que não se arrepende de sua mudança e que está pronta para enfrentar mais uma tempestade no país em que escolheu morar: "A gente tem que manter a calma e a fé. Os fenômenos da natureza podem acontecer a qualquer momento. Nós, da Flórida, temos os furacões como algo esperado entre setembro e outubro”, contou.

“Não temos muito controle sobre as questões climáticas. Meu primeiro furacão foi em 2017. Dá medo, a gente não sabe o que vai acontecer”, disse a atriz, que comparou com sua vida morando no Brasil: “No Rio de Janeiro, caíam encostas, tinham alagamentos... Problemas existem no mundo inteiro. Você tem que escolher o problema que você quer”, disse,

“Continuo dizendo que a Flórida é o melhor lugar para se viver. Mesmo com todas essas circunstâncias e percalços. Vamos enfrentar esse furacão, mas não troco a Flórida. Rezo muito pelas pessoas mais próximas da praia”, Nívea afirmou e em seguida mostrou que estava preparando sua casa para a passagem da tempestade.

Além de colocar os móveis externos dentro da piscina, ela também guardou alguns itens em seu escritório para o ‘toque de recolher’, quando teria que se trancar dentro de casa. Vale lembrar que Nívea Stelmann se mudou para Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, em 2017. Desde então, ela vive por lá com a família e trabalha como empresária.

