Léo Santana e Lore Improta abandonam EUA às pressas para fugir de furacão: ‘Correndo’

Com furacão catastrófico se aproximando, Léo Santana e Lore Improta decidem deixar os EUA às pressas com a filha; confira o relato

Na última terça-feira, 8, Léo Santana e Lore Improta passaram por um grande susto e tomaram a decisão de deixar os Estados Unidos às pressas com a aproximação do furacão Milton. Em suas redes sociais, a dançarina compartilhou o momento em que eles decidiram priorizar a segurança da família e retornar para casa junto com a filha, Liz.

Nos stories do Instagram, Lore contou que estava recebendo várias mensagens de preocupação de seus seguidores por causa do furacão, que pode ser um dos mais 'destrutivos' da história. Em seguida, ela revelou que conseguiu antecipar o voo da família e já estavam a caminho do aeroporto. Apesar de não estarem exatamente na rota de maior destruição do furacão, eles decidiram sair de Miami, na Flórida.

"Hora de se despedir de Miami. A gente tava programado para voltar para amanhã de manhã pra Salvador só que, como muitos de vocês já sabem e têm mandado várias mensagens pra gente, tá chegando o furacão, acho que o nome dele é Milton, muito forte aqui na Flórida e aí a gente conseguiu antecipar o nosso voo pra hoje a noite”, disse.

“Então estamos correndo aqui pra poder chegar e conseguir voltar pra casa", contou. Na sequência, Lore explicou a decisão de fugir do furacão: "Aqui em Miami, está previsto chegar amanhã esse furacão, não tão forte quanto vai chegar em Tampa e Orlando, mas é natureza, né? A gente nunca sabe como é que ele pode chegar aqui”, compartilhou a dançarina, que apareceu no carro a caminho do aeroporto.

“Então a gente preferiu se precaver e voltar logo pra casa", Lore finalizou. Em seus stories, Léo também compartilhou um vídeo em que a filha aparece dentro do avião e mostrou que eles conseguiram pegar o voo em segurança após o susto. Vale lembrar que a família costuma passar temporadas de férias em Miami, nos Estados Unidos.

