Após reatarem namoro, Maiara e Matheus Gabriel curtem férias em família

Em Orlando, Maiara está curtindo férias em família ao lado de Matheus Gabriel após reatarem o relacionamento; confira as fotos

Dupla de Maraisa no sertanejo, Maiara e Matheus Gabriel tem curtido momentos lado a lado após reatarem o relacionamento. Em fotos que circulam nas redes sociais, o casal foi visto curtindo férias em Orlando, ao lado de Maraisa, Fernando Mocó, a mãe Almira Henrique e outros familiares em um parque de diversões. As informações são do Portal LeoDias.

Embora Maiara tenha mantido um perfil discreto, sem compartilhar momentos da viagem nas redes sociais, Matheus Gabriel, sua mãe e Fernando Mocó têm publicado registros dos dias que estão passando juntos.

Vale lembrar que os boatos sobre a reconciliação surgiram quando Maiara apareceu acompanhada de Matheus Gabriel em um festival de música sertaneja, em São Paulo. O casal havia anunciado o término em outubro de 2023, após quatro meses de namoro. No entanto, em fevereiro, os dois voltaram a aparecer juntos e, desde então, tiveram outros encontros e conversas para resolver questões pendentes, segundo o colunista Leo Dias.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Maiara reapareceu de mãos dadas com o ex-namorado, Matheus Gabriel, este ano

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, atraiu os olhares ao chegar acompanhada em seu show em São Paulo em agosto deste ano. Ela surgiu de mãos dadas com o cantor Matheus Gabriel, que até então era seu ex-namorado.

Matheus ficou o tempo todo ao lado de Maiara e ajudou enquanto se dirigiam para a área do palco.

Vale lembrar que os dois namoraram por apenas quatro meses no ano de 2023. A separação foi anunciada em outubro de 2023. Na época, ela falou sobre a separação. "Boa noite gente... Hoje não está sendo um dia fácil pra mim... Quando se fala em encerrar ciclos acho que não deve ser fácil pra ninguém... Eu e o Matheus não somos mais um casal... Mas seguiremos com a nossa amizade e respeito acima de tudo... Tenho muita gratidão! Por favor respeitem nosso término... Nosso tempo... Quero dizer que, independente de qualquer coisa, ele é uma pessoa maravilhosa que está batalhando a carreira dele e merece o máximo de respeito do mundo... Espero que entendam... É que nos apoiem nesse momento difícil!", disse ela.

E completou: "Outra coisa não criem conspirações, enredos... Enfim inverdades sobre o tempo do nosso relacionamento... Não houve traição... Não houve brigas... Não houve nada demais! Só que nós decidimos seguir nossas vidas por caminhos diferentes...".