Em situação difícil, Maria Gladys é avó de atriz famosa de Hollywood

A atriz Maria Gladys enfrenta momento difícil de sua vida ao ficar desaparecida no interior e a família pede ajuda

A atriz Maria Gladys virou notícia nesta semana após uma filha dela revelar que a mãe estava desaparecida no interior e pedir ajuda para encontrá-la. Agora, a veterana já foi localizada e está em busca de apoio para voltar para o Rio de Janeiro. Enquanto isso, os internautas lembraram que ela é avó de uma atriz famosa de Hollywood.

Maria Gladys está com 85 anos de idade e é avó da atriz Mia Goth, de 31 anos. A jovem é filha de Rachel Goth, filha de Maria com o ator americano Lee Jaffe, e nasceu na Inglaterra. A estreia dela no cinema foi em Nymphomaniac, de 2013, e ganhou destaque na franquia X, de 2022. Recentemente, ela esteve em A Odisseia.

Em 2024, Mia Goth viralizou no Brasil quando falou em português em uma entrevista e disse que é neta de Maria Gladys. “Eu amo a minha vó. Tanta saudade da minha vó”, afirmou.

Mia Goth e Maria Gladys

O sumiço de Maria Gladys

A atriz Maria Gladys, de 85 anos, estava desaparecida em Santa Rica de Jacutinga, em Minas Gerais, a três horas de distância do Rio de Janeiro. Uma das filhas da artista, Maria Thereza Mello Maron, amplificou os pedidos, nesta quinta-feira, 10, de ajuda para encontrar a mãe que está "sozinha, confusa, sem dinheiro e sem casa".

"Alô amigos! Maria Gladys está em Santa Rita de Jacutinga na rua, confusa, sozinha, sem dinheiro e sem casa. Precisa vir ao Rio me encontrar pra que eu possa trazer ela pra minha casa. Lá é uma cidade de difícil acesso pois não tem transporte", começou Maria Thereza em seu perfil, com prints que mostravam Gladys pedindo dinheiro para a passagem de ônibus.

"Ela precisa de táxi pra chegar em Volta Redonda e de lá vir pro Rio e eu buscar ela na rodoviária. Nem eu nem minha irmã temos o dinheiro da passagem. Quem puder ajudar estou deixando o pix dela. Muito obrigada", finalizou.

Na seção de comentários, Maria agradeceu: "Vai dar tudo certo. Os amigos estão ajudando. Estamos conseguindo".