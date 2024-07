Irmão de Marília Mendonça para de seguir Maiara e Maraisa e revela o motivo

Irmão de Marília Mendonça revela atitude das cantoras Maiara e Maraisa que o deixaram chateado: ‘Fala por si só'

Irmão de Marília Mendonça, João Gustavo tomou uma atitude radical. Ele parou de seguir as cantoras Maiara e Maraisa nas redes sociais após elas recusarem um convite feito por sua família e equipe.

Em contato com o colunista Leo Dias, o rapaz desabafou sobre estar chateado com elas. “Nesse momento vemos quem está com a gente e quer fazer que esse legado continue. Deixar de seguir fala por si só”, afirmou ele, e completou: “Quem está com a gente são os fãs, não faltou convite”.

O convite em questão é sobre o evento This Is Marília Mendonça, que vai fazer um tributo para a cantora que faleceu em um acidente de avião. O evento terá a participação de cantores famosos, como Murilo Huff, Zé Neto e Cristiano, Ludmilla, Luisa Sonza, João e Yasmin Santos. E, a família esperava que Maiara e Maraisa aceitassem, já que eram muito próximas de Marília na época de sua morte. Porém, elas negaram.

Segundo Leo Dias, Maiara teria negado o convite por causa da carga emocional de voltar ao palco do local onde teria feito um show com Marília no projeto As Patroas, que foi lançado no estádio, mas não aconteceu por causa da morte da cantora meses antes.

Leo Dias defendeu Maiara

Durante o programa Fofocalizando, do SBT, o colunista Leo Dias defendeu Maiara. Ele disse para as pessoas não atacarem Maiara por sua decisão de não ir ao evento póstumo. "Só para vocês entenderem outra questão, esse tributo é primeiro após a morte dela. Já faz bastante tempo e tem uma importância enorme. Maiara era muito ligada a Marilia, as duas [irmãs] obviamente. Mas a Maiara foi a que visivelmente no sepultamento e cortejo estava muito abalada. A grande preocupação de todos ali era com a Maiara, que é a mais sensível, a mais frágil, aquela que precisa de mais apoio emocional", disse ele.

E completou: "Maraisa é muito mais centrada e controlada do que a Maiara. Essa decisão dela surpreendeu a todos, acho que inclusive a família. O que eu peço aqui como fã e o jornalista que talvez mais tenha coberto a vida e a história da Marilia, é que parem os ataques. Parem! Respeitem a decisão da Maiara. Ela é muito sensível e tem os motivos dela. Por favor, fãs da Marília Mendonça ou rebanho, como é chamado, não ataquem! Façam desse especial do Spotify, um grande especial e uma grande lembrança".