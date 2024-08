Camilla Camargo conta reação de Zilu ao saber de chá revelação de Graciele

Ao ver comentário criticando presença de Wanessa Camargo no chá revelação de Graciele, Camilla Camargo conta reação de Zilu e surpreende

O chá revelação do primeiro bebê de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo aconteceu nos últimos dias e o evento contou com a presença de alguns amigos e familiares. As filhas do cantor, Wanessa Camargo e Camilla Camargo, prestigiaram o pai e alguns internautas criticaram a decisão delas de participarem da celebração, que não apenas revelou o gênero do bebê, mas também foi um casamento surpresa.

Herdeiras do sertanejo com a ex-mulher dele, a empresária Zilu Camargo, elas foram questionadas por conta do histórico do passado envolvendo a mãe e o famoso. Surpreendendo a todos, Camilla Camargo contou qual foi a reação de Zilu ao saber do evento. Diferente do que achavam, a candidata política apoiou as filhas para irem ao evento de Zezé Di Camargo e Graciele.

"Quem te disse que ela não respeita? Se minha mãe incentivou que a gente fosse? Vocês falam sem saber as coisas", declarou a atriz que está no ar na reprise de Carinha de Anjo no SBT ao ver o comentário insinuando que Wanessa é uma cobra por não respeitar a mãe ao comemorar a novidade da vida do cantor.

É bom lembrar que o chá revelação de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo aconteceu no último domingo, 25, com a presença de poucas pessoas e com decoração toda em tons claros e com ursos. Após descobrirem que terão uma menina, que se chamará Clara, eles se casaram. A iniciativa do casamento veio de Zezé e foi uma surpresa dele.

Graciele Lacerda fala sobre se casar em chá revelação

O chá revelação de Graciele Lacerda, de seu primeiro bebê com Zezé Di Camargo, foi mais que especial. Neste domingo, 25, a após saber que terá uma menina, que se chamará Clara, a influenciadora foi pega de surpresa pelo amado com um casamento.

Noiva desde 2021 do sertanejo, a empresária do ramo da saúde ficou duplamente surpresa durante o evento. Isso porque, apesar de querer uma menina desde a infância, Graciele Lacerda contou que acreditava que poderia ser um menino por conta do nome escolhido por Zezé, Kaluanã, e por ele não ter costume de fazer coisas sem avisar, a cerimônia com os padres a surpreendeu. Saiba o que ela disse aqui.