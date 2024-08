Veja a decoração do chá revelação de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo

Menino ou menina? Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo escolhem decoração luxuosa para o chá revelação do primeiro filho juntos

A influenciadora digital Graciele Lacerda e o cantor Zezé Di Camargo reuniram os amigos na tarde deste domingo, 25, para o chá revelação do gênero do primeiro filho deles. Os dois vão descobrir se esperam o nascimento de um menino ou uma menina. O evento aconteceu na Grande São Paulo e contou com decoração luxuosa com o tema de Ursos.

A festa foi montada em uma casa de eventos com área interna e externa. Na área externa, os noivos escolheram montar o cenário da revelação, com direito a um urso gigante e várias flores, e também uma área com mesas decoradas.

Na parte interna, os convidados encontraram um grande painel personalizado e uma área de doces finos com a temática de ursos e chá revelação.

Vale lembrar que Zezé já é pai de três adultos: Wanessa Camargo, Camilla Camargo e Igor Camargo, frutos do casamento com Zilu Camargo. Agora, ele terá o seu primeiro bebê com a atual noiva, Graciele.

Veja as fotos da decoração do chá revelação:

Mais cedo, Graciele Lacerda apareceu nos stories do Instagram e revelou sua ansiedade para o chá revelação. "Está um friozinho, não está chovendo. Se chover, já está tudo preparado, tudo fechadinho. A gente fez um plano B e C. Todo mundo que for vai estar quentinho, mandamos aquecedores, vai estar fechadinho, todo mundo vai estar protegido da chuva e do frio", disse ela.

Então, ela ainda deu spoiler do seu look. "A minha roupa não é nada de frio, mas eu vou segurar até a hora da revelação. E depois eu vou trocar porque a gente vai continuar até mais tarde, pode ser que fique mais frio. Vai dar tudo certo. Vai ser um dia abençoado", afirmou.

Por fim, a noiva de Zezé contou que está ansiosa para descobrir se terá um menino ou uma menina. "Eu não consigo nem descrever esse momento para saber o que vem. É muito surreal. Agora eu vou o que é, se é menino ou menina. Agora que vai mudar tudo para mim. Até então, não sabia o que era, não sei explicar, é diferente. Agora que vai começar a realização de um sonho. Sabendo o sexo a gente vai poder ver o quartinho, o enxoval.Eu vou viver esse momento literalmente", declarou.