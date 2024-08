Graciele Lacerda fala sobre se casar em chá revelação: 'Zezé não é de surpresa'

Após se casar com Zezé Di Camargo no chá revelação de seu bebê, Graciele Lacerda fala sobre surpresa do amado em evento marcante

O chá revelação de Graciele Lacerda, de seu primeiro bebê com Zezé Di Camargo, foi mais que especial. Neste domingo, 25, a após saber que terá uma menina, que se chamará Clara, a influenciadora foi pega de surpresa pelo amado com um casamento.

Noiva desde 2021 do sertanejo, a empresária do ramo da saúde ficou duplamente surpresa durante o evento. Isso porque, apesar de querer uma menina desde a infância, Graciele Lacerda contou que acreditava que poderia ser um menino por conta do nome escolhido por Zezé, Kaluanã, e por ele não ter costume de fazer coisas sem avisar, a cerimônia com os padres a surpreendeu.

"Eu não sei o que falar pra vocês do dia de hoje, acho que ainda não caiu a ficha, que eu vou ser mãe de menina, porque, não sei, eu tinha uma dúvida, no fundo eu achava que era menino, ainda mais quando o Zezé escolheu um nome indígena, com muito significado, aí eu fiquei em dúvida: 'será que é um sinal?'", começou falando sobre como estava passada com os acontecimentos.

Graciele então comentou sobre o nome escolhido pelo cantor para o bebê se fosse menino. "Ele escolheu um nome chamado Kaluanã, a princípio, as pessoas ficaram meio assustadas, é um nome forte que o significado é forte e guerreiro e ele escolheu esse nome, aí no fundo no fundo, eu fiquei achando que era menino, fiquei com isso na minha cabeça", explicou.

A influenciadora compartilhou o que sentiu ao descobrir que seria Clara: "Quando eu olhei pro céu e vi aquele monte de fitinha rosa, eu fiquei meio que chocada e sem acreditar, demorou um pouco pra cair minha ficha, ainda não caiu minha ficha, que eu vou ser mãe de uma menina chamada Clara, que é uma coisa que eu sonhava desde quando eu era pequenininha, imagina desde pequenininha eu falava que seria mãe de uma menina chamada Clara, então mais um sinal de deus na minha vida me mandando essa benção, esse ser especial, que Clara significa luz, iluminada, tenho certeza que ela vai trazer muita luz em nossa vida".

Casamento surpresa de Zezé e Graciele

Anda em seus stories, Graciele Lacerda falou para os seguidores que não imaginava que se casaria. "Aí depois ele vem com essa surpresa, de casamento, que eu não esperava, a princípio eu achei que ele tava brincando, me surpreendeu, muito, muito, muito, porque o Zezé não é de fazer surpresa, foi incrível, muito agradecida a deus pelo dia de hoje, foi tudo muito lindo, muito perfeito", declarou.

Coincidentemente, a esposa do sertanejo escolheu um vestido branco para o chá revelação. O evento também teve uma decoração clara e com ursos de pelúcia de enfeite.

