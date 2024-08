Zilu Camargo relembra apoio que deu ao ex-marido, Zezé Di Camargo

A socialite Zilu Camargo conta sobre época de dificuldade financeira no início da carreira do ex-marido, Zezé Di Camargo

A socialite Zilu Camargo fez uma declaração sobre quando o ex-marido, Zezé Di Camargo, estava no início da carreira musical. Inclusive, ela relembrou a dificuldade financeira que a fez se tornar ‘sacoleira' para ajudar nas contas da família em uma nova cidade.

"O Zezé falou: 'Quero cantar solo, vou embora para São Paulo, você aceita?'. Eu falei: 'Vamos embora'. Não tive medo, peguei as duas e falei vamos embora. Virei sacoleira, eu andava em São Paulo inteiro de ônibus e com sacola, buscando mercadoria, indo na casa das amigas, fazendo reunião, vendendo... Porque eu tinha que colocar o que comer dentro de casa, e eu falava: 'A gente vai sair disso, a gente vai vencer'", disse ela em um vídeo no seu Instagram.

Logo depois, ela lembrou o apoio que deu para o ex-marido não desistir da carreira. "Tanto que a gente estava em São Paulo e o Zezé chegou e falou: 'Eu desisto. Vou trabalhar, vou pôr comida dentro de casa, esquecer esse lado artístico porque não vai acontecer'. E eu disse: 'Jamais. Eu trabalho dia e noite e você vai atrás do seu sonho'. Eu acreditava mesmo que ia dar certo. Ele se sentia muito mal, porque ele achava 'como posso ficar tentando uma profissão onde estou vendo ela trabalhar dia e noite'. Então para ele isso era muito sofrimento. Ele começou a virar babá das meninas, ele cuidava delas, tentava cuidar da casa. Eu já cheguei em casa e peguei ele de avental fazendo jantarzinho pra família. Ele foi muito parceiro nessa época", afirmou.

Zilu pode não voltar aos EUA

Zilu Camargo sempre interage com seus seguidores nas redes sociais. Uma seguidora questionou se a empresária vai continuar morando no Brasil.

A famosa fez questão de responder nos comentários de um post no Instagram e revelou que não pretende voltar a morar em Orlando, nos Estados Unidos.

Zilu ainda disse que só viajará ao país para visitar o namorado Antonio Casagrande, com quem está desde 2020. O pet da empresária também ficou nos Estados Unidos. "Vou ficar morando em São Paulo. Agora, só vou para os Estados Unidos para passear, ver o namorado e o Bilu", respondeu ela. Atualmente, Zilu está morando em São Paulo.