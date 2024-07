Giovanna Ewbank fica em choque com habilidade do filho: 'Não é normal'

Ao ver talento de seu filho Bless em atividade, Giovanna Ewbank fica em choque e compartilha com os internautas o que ele tem feito

A apresentadora Giovanna Ewbank impressionou ao compartilhar em seus stories um talento de seu filho Bless, de 9 anos. Com a família, em Miami, nos EUA, a famosa gravou que eles acordam e logo depois do café da manhã já começam a fazer desenhos e o herdeiro se destacou com seus traços precisos.

A esposa de Bruno Gagliasso então contou que o menino desenha todos os dias após a refeição e nem tira o pijama. Impressionada com os papeis repletos de imagens, a ruiva comentou sobre ele ter um grande talento, sendo realmente fora do comum.

"Toda manhã isso aqui, o Bless senta de pijama mesmo, toma cafézinho com leite, faz as artes dele, maravilhosas", mostrou Giovanna Ewbank o filho ao lado do caçula, Zyan, de 4 anos, que acompanha o irmão na atividade.

Chocada com os desenhos perfeitos do garoto, a mulher do ator disse: "Não é normal não... Quem é meu artista?".

Ainda nesta quinta-feira, 18, Giovanna Ewbank deu um show de beleza ao compartilhar fotos curtindo a praia. De biquíni, a famosa esbanjou suas curvas esculturais ao apostar em um biquíni cheio de estilo.

Antes da viagem, a musa comemorou o aniversário de 4 anos do filho caçula, Zyan. Algumas semanas antes, ela fez a festa para Titi celebrar seus 11 anos em grande estilo e com muita personalidade.

Giovanna Ewbank desabafa sobre o filho defender Bruno Gagliasso

A apresentadora Giovanna Ewbank compartilhou mais um drama que enfrenta com seu filho caçula com Bruno Gagliasso, o pequeno Zyan. A famosa gravou o herdeiro aprontando uma traquinagem em casa e acabou revelando uma questão que está enfrentando com ele.

Ao mostrar que o menino colocou seu quadriciclo gigante para dentro da cozinha do lar, a ruiva brincou sobre ele parecer com o pai. Ao falar que Zyan faz travessuras semelhantes as de Bruno Gagliasso, o garoto logo tomou as dores e afirmou se parecer mesmo com o ator. Giovanna então comentou que o caçula defende o pai a todo momento, dedura quem fala mal dele e que tudo quer saber dele. Veja o que aconteceu aqui.