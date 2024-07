Giovanna Ewbank chama a atenção com 'mão boba' de Bruno Gagliasso

De férias com a família nos EUA, Giovanna Ewbank chama a atenção ao surgir com biquíni verde e amarelo e levando 'mão boba' de Bruno Gagliasso

A apresentadora Giovanna Ewbank chamou a atenção com novas fotos de sua viagem com a família em Orlando, nos EUA. Nesta quinta-feira, 25, a famosa compartilhou cliques de sua estadia com o Bruno Gagliasso por lá e um detalhe no clique se destacou: a mão boba do ator na amada.

Usando um biquíni de crochê, de cor verde e amarela, a artista esbanjou sua beleza deslumbrante e a carícia do esposo não passou despercebida. Além de aparecer agarradinha com ele, Giovanna ainda surgiu com seu amigo, Leo Fuchs, e os três filhos, Titi, Bless e Zyan.

"Ontem foi assim e nós amamos muito! Dá pra sentir pelas fotos não dá?", escreveu a ruiva na legenda dos cliques cheios de beleza e divertimento. Nos comentários, os seguidores logo reagiram. "Uma gata brasileira e seu fiel homem lindo", admiraram. "Lindos, lindos", elogiaram.

Antes da viagem, a musa comemorou o aniversário de 4 anos do filho caçula, Zyan. Algumas semanas antes, ela fez a festa para Titi celebrar seus 11 anos em grande estilo e com muita personalidade.

Veja os cliques de Giovanna Ewbank:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Giovanna Ewbank fica em choque com habilidade do filho

A apresentadora Giovanna Ewbank impressionou ao compartilhar em seus stories um talento de seu filho Bless, de 9 anos. Com a família, em Miami, nos EUA, a famosa gravou que eles acordam e logo depois do café da manhã já começam a fazer desenhos e o herdeiro se destacou com seus traços precisos.

A esposa de Bruno Gagliasso então contou que o menino desenha todos os dias após a refeição e nem tira o pijama. Impressionada com os papeis repletos de imagens, a ruiva comentou sobre ele ter um grande talento, sendo realmente fora do comum. Veja os desenhos aqui.