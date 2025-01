Ano novo de Rafaella Justus, quebra de regra de Virginia e recuperação de Preta Gil marcam semana

Os últimos sete dias foram agitados na vida de famosos como Rafaella Justus, Virginia e Preta Gil; confira a seguir o resumo feito pela CARAS Brasil!

Além da chegada de 2025, a semana teve dia marcantes para celebridades como Rafaella Justus(15), Virginia(25) e Preta Gil(50). Pensando nisso, a CARAS Brasil reuniu a seguir os principais fatos dos últimos sete dias; confira o resumo a seguir!

O domingo, 29, já começou agitado com o nascimento de Arthur, primeiro filho de Isabel Veloso(18). A influenciadora, que convive com um câncer sem cura, deu à luz o pequeno antes do previsto, porém, mostrou nas redes sociais que o parto correu bem.

A semana seguiu e, na segunda-feira, 30, Virginia chamou atenção ao quebrar uma regra da Fazenda Talismã . O imóvel de seus sogros, Leonardo(61) e Poliana Rocha(48), não permite gravações ou fotos, e no dia a influenciadora gravou ambientes da fazenda e compartilhou com seus 50 milhões de seguidores.

Já na terça-feira, 31, os fãs e admiradores de Preta Gil tiveram uma boa surpresa: a cantora voltou às redes sociais após passar por uma cirurgia de retirada de tumor, que durou 21 horas. Ela apareceu nos Stories e mostrou que o amigo, Gominho(35), estava a acompanhando durante a internação.

Na quarta-feira, 1º, o Ano Novo de Rafaella Justus se tornou assunto na web. Isso aconteceu porque a adolescente não passou a virada com os pais, Roberto Justus(69) e Ticiane Pinheiro(48). Ela curtiu o Réveillon na fazenda da família ao lado da irmã, Fabiana Justus (38).

A quinta-feira, 2, foi marcada pela atualização do estado de saúde da cantora Nana Caymmi (83). Internada há quatro meses no Rio de Janeiro, a artista foi avaliada e está "lúcida, orientada, respirando bem e sem dores", segundo o jornal O Globo. Além disso, sua função cardíaca está estável, o quadro de infecção controlado, sem episódios de febre. Porém, a saúde renal ainda requer atenção.

Por fim, a sexta-feira, 3, começou com as atenções voltadas para Maira Cardi (41). A influenciadora anunciou a perda do bebê que esperava com o influenciador financeiro Thiago Nigro (34) e, nesta manhã, o esclarecimento de sua equipe quanto às suas atividades ganhou repercussão. Ela seguirá normalmente seu trabalho nas redes sociais.

