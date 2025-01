Como está Nana Caymmi? Internada há 4 meses, cantora tem estado de saúde atualizado

Internada desde agosto na Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio de Janeiro, a cantora Nana Caymmi teve seu estado de saúde atualizado

Internada desde agosto na Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio de Janeiro, a cantora Nana Caymmi teve seu estado de saúde atualizado. De acordo com informações do jornal O Globo, a equipe médica responsável forneceu atualizações animadoras sobre o quadro clínico da artista para familiares e amigos próximos.

Segundo publicação do jornal nesta quinta-feira, 2, a artista foi avaliada recentemente e está "lúcida, orientada, respirando bem e sem dores". Além disso, a função cardíaca da cantora está estável, e o quadro de infecção encontra-se controlado, sem episódios de febre. No entanto, a saúde renal ainda requer atenção.

Uma anemia diagnosticada em exames recentes foi tratada com sucesso por meio de transfusão de sangue. A cantora também está passando por reabilitação fisioterápica e fonoaudiológica e tem apresentado progressos nesses tratamentos. De acordo com o médico responsável, "Nana está animada, participativa e interagindo bem".

O que aconteceu?

Esta foi a terceira internação de Nana Caymmi em 2024. A primeira aconteceu no dia 26 de julho, após Nana ser atendida na emergência do hospital apresentando arritmia cardíaca. A artista ficou na Unidade Coronariana até 7 de agosto, quando foi transferida para a Unidade Semi-Intensiva. Ela passou por uma cirurgia para implante de um marca-passo.

Após 18 dias no hospital, a cantora teve alta, mas voltou uma semana depois sentindo dores no peito e precisou realizar um cateterismo cardíaco. No atual período de internação, ela passou por uma traqueostomia para auxiliar na respiração e, desde então, está realizando o desmame do procedimento. Apesar de apresentar melhora, ela segue sem previsão de alta.

Vale lembrar que, há oito anos, a cantora removeu um tumor cancerígeno na parte externa do estômago. Com isso, a veterana decidiu seguir um estilo de vida mais reservado e longe dos palcos.

