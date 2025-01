Equipe esclarece como fica a agenda profissional de Maíra Cardi após perda do bebê

Após Maíra Cardi compartilhar a perda do bebê que esperava com Thiago Nigro, sua equipe esclareceu como fica sua agenda profissional

Após a influenciadora digital e coach Maíra Cardi compartilhar a perda do bebê que esperava com o influenciador financeiro Thiago Nigro, sua equipe usou o Instagram para esclarecer como fica sua agenda profissional. Em nota publicada nesta quinta-feira, 2, eles explicaram que as atividades seguirão normalmente no perfil dela.

Na nota compartilhada, a equipe começa agradecendo as mensagens recebidas e comunica que a agenda previamente divulgada será mantida. No entanto, o perfil ficará sob gestão da equipe, restrito a conteúdos profissionais e sem menções a vida pessoal da artista.

“Queremos começar agradecendo todas as mensagens de carinho que temos recebido neste momento delicado. Em razão dos diversos questionamentos sobre a programação previamente anunciada, gostaríamos de esclarecer: Em respeito ao público que acompanha o trabalho da Maíra, decidimos continuar com a agenda profissional previamente anunciada. Porém, é importante pontuar que este perfil está sendo usado exclusivamente pela equipe para fins profissionais, e, por isso, não abordaremos questões pessoais neste espaço", começaram.

"Para quem deseja acompanhar mais sobre sua vida pessoal, a Maíra continua presente em outra plataforma, na rede vizinha, com o perfil ©cardinigro, onde ela irá falar com vocês quando se sentir mais à vontade. Agradecemos a compreensão e o carinho de todos. A equipe seguirá postando sobre os projetos profissionais com muito respeito e cuidado, em consideração à todos que já se inscreveram e irão participar. Agradecemos a atenção, Equipe Maira Cardi”, completaram.

Storie de Maira Cardi (Reprodução/Instagram)

Como Maira anunciou a perda do bebê?

Através de seu perfil no TikTok, a influenciadora digital revelou que perdeu o bebê que estava esperando com Thiago Nigro. No vídeo, ela aparece no hospital contando para a médica que estava preocupada após ter alguns sangramentos. Em outro momento, Maíra aparece sendo examinada e a profissional explica que o bebê estava sem batimentos.

"Está tudo grudadinho, mas não está tudo bem... Nem sei falar o que sentimos nessa hora! Mas demoramos para nos situar. Ela disse que não houve descolamento (de placenta). O coração apenas parou de bater. Ela disse que possivelmente parou de bater há 3 dias, ou seja, dia 31. Deus sabe de todas as coisas. Aceitamos tudo que ele tem para nós. Claro que nosso coração fica triste", desabafou no vídeo.

Leia também:Maíra Cardi dá presente exclusivo para o marido, Thiago Nigro