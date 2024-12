Virginia quebra regra na fazenda de Leonardo e mostra o lar do sertanejo

Não respeitando placa na fazenda de Leonardo, Virginia quebra regra e mostra alguns dos ambientes da propriedade do sertanejo

Influenciadora digital, Virginia Fonseca está acostumada a gravar tudo e todos que estão ao seu redor no seu dia a dia, contudo, isso acaba desrespeitando uma velha regra na fazenda de Leonardo. Após alguns anos na família, a loira mostrou que conseguiu mudar essa regra, de não fazer fotos e filmagens na propriedade.

Nesta segunda-feira, 30, após viajar com Zé Felipe e com os filhos com looks combinando, a empresária chegou no lar do sertanejo gravando a recepção preparada pela sogra, Poliana Rocha. Antes de fazer o tour, Virginia tirou foto da placa que dizia ser proibido fazer registros no local.

Desrespeitando a regra, a apresentador do SBT gravou uma da salas da fazenda Talismã e a parte que a sogra montou para as crianças se divertirem. A famosa ainda mostrou que nas portas dos quartos foram colocados os nomes de cada hóspede. Por fim, ela exibiu um pouco do quarto que a avó fez para José Leonardo.

É bom lembrar que Poliana Rocha também fez um quarto para as netas, Maria Alice e Maria Flor no local. Recentemente, a esposa do sertanejo explicou o motivo de ter montando os cantinhos personalizados para os filhos de Zé Felipe.

Veja um pouco da fazenda de Leonardo:

