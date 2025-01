Rafaella Justus não passa Ano Novo com os pais; veja com quem ela passou

Nem Ticiane Pinheiro, nem Roberto Justus! Rafaella Justus não passa virada do ano com os pais e escolhe pessoa especial para o momento

A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, de 15 anos, não passou o Ano Novo com os pais. Herdeira de pais separados, a jovem passa a data e o Natal cada ano com um deles, mas, dessa vez, a adolescente viajou com a família do pai para o Natal e a virada do ano passou com uma pessoa muito especial.

Em sua rede social, a jovem compartilhou os registros do Réveillon e mostrou que o momento foi com Fabiana Justus. Na fazenda da família, a festa foi realizada e as irmãs apostaram em looks brancos para a comemoração.

"Deixando para trás um 2024 cheio de desafios e aprendizados. Que 2025 nos traga muita SAÚDE, amor, e momentos incríveis ao lado de quem mais amamos. Vamos juntos, com coragem e esperança, escrever um novo capítulo iluminado! Feliz ano novo", escreveu a herdeira da apresentadora com o empresário.

Semanas atrás, Ticiane Pinheiro já havia falado sobre Rafaella Justus passar o Ano Novo com a irmã após a influenciadora digital enfrentar um câncer. Em janeiro de 2024, Fabiana Justus foi diagnosticada com leucemia e precisou passar por um tratamento contra a doença ao longo de todo o ano.

Rafaella Justus ganha novo queijo após perder presente de aniversário de 15 anos

A jovem de 15 anos Rafaella Justus se divertiu ao compartilhar que recebeu um novo queijo de presente de aniversário meses após a sua festa de debutante. Recentemente, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus contou que já havia recebido o presente no dia da celebração, no entanto, o queijo se perdeu e ela não pôde prová-lo.

"Recebi uma caixa cheia de queijos. Para quem perdeu essa 'tour', eu ganhei um queijo de aniversário, mas eu não tive a oportunidade de provar, então, me mandaram uma caixa recheada", relembrou bem-humorada. Veja mais aqui!

A festa de debutante de Rafaella aconteceu no dia 30 de agosto e encantou o público com o luxo e a grandiosidade. Com o fim da celebração, a menina ainda respondeu algumas perguntas sobre a festa e elegeu o queijo como presente "mais inusitado". Ainda assim, ela lamentou por não ter provado a "lembrancinha".