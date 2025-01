Maíra Cardi revela que perdeu bebê que esperava com Thiago Nigro

"O coração apenas parou de bater", relatou a influenciadora digital Maíra Cardi, que estava à espera de seu primeiro bebê com Thiago Niigro

Maíra Cardi usou as redes sociais na noite desta quinta-feira, 2, para dividir uma triste notícia com seus seguidores. Através de seu perfil no TikTok, a influenciadora digital revelou que perdeu o bebê que estava esperando com Thiago Nigro.

No vídeo, ela aparece no hospital contando para a médica que estava preocupada após ter alguns sangramentos. Em outro momento, Maíra aparece sendo examinada e a profissional explica que o bebê estava sem batimentos.

"Está tudo grudadinho, mas não está tudo bem... Nem sei falar o que sentimos nessa hora! Mas demoramos para nos situar. Ela disse que não houve descolamento (de placenta). O coração apenas parou de bater. Ela disse que possivelmente parou de bater há 3 dias, ou seja, dia 31. Deus sabe de todas as coisas. Aceitamos tudo que ele tem para nós. Claro que nosso coração fica triste", desabafou no vídeo.

Maíra, que é mãe de Lucas, de 23 anos, e de Sophia, de 6, contou que já informou a caçula sobre a perda do bebê. "Resolvemos contar para Sophia antes dela saber de outra forma", explicou.

