Influencer Isabel Veloso mostra a 1ª foto do filho recém-nascido

Um dia depois de dar à luz Arthur, a influencer Isabel Veloso mostrou a foto do filho na incubadora da maternidade

A influenciadora digital Isabel Veloso, que vive com câncer sem cura, surpreendeu ao mostrar a primeira foto com seu filho, Arthur, fruto do casamento com Lucas Borbas. Ela compartilhou uma imagem segurando a mão do bebê, que está na incubadora da maternidade.

O bebê nasceu antes do previsto por causa das condições de saúde da mãe, que possui um tumor em estágio avançado e recebe cuidados paliativos. A parto aconteceu no domingo, 29, e tudo correu bem.

Agora, na legenda do post, ela celebrou a alegria de se tornar mãe pela primeira vez. "Ser sua mamãe fez eu descobrir uma força que eu não tinha conhecido antes, e a mamãe está aqui. Eu e o papai te amamos, nosso toquinho", disse ela.

O quarto do filho

No dia do nascimento do filho, Isabel Veloso mostrou como é o quarto de bebê que montou para o filho em sua casa. O ambiente tem o tema de ursos e feito em tons terrosos. O espaço conta com berço de madeira na cor natural, espaço para o trocador e enxoval personalizado com o nome da criança. O quarto ainda tem um guarda-roupa branco e papel de parede com tema de arco-íris.

"Finalmente saiu o tão esperado quartinho do Arthur. Eu e meu esposo @lucasborbass buscamos algo simples, mas que carregasse um significado enorme em amor, coragem e bravura", disse ela.

A doença de Isabel Veloso

Vale lembrar que Isabel Veloso foi diagnosticada com Linfoma de Hodking. Ela fez o tratamento com quimioterapia, mas este parou de fazer efeito. Com isso, ela iniciou os cuidados paliativos para controlar e aliviar os sintomas. O tumor dela está na região do mediastino, entre o coração e o pulmão, e pode causar dispneia, arritmias e dor crônica.

