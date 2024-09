15 anos de Rafaella Justus, promessa de Virginia e retorno Patrícia Abravanel agitam semana

Repercussão da festa de Rafaella Justus, reta final da gravidez de Virginia e retorno de Patrícia Abravanel chamaram atenção dos leitores da CARAS Brasil

Essa semana deu o que falar no mundo dos famosos e foi bastante agitada! Teve um pouco de tudo. Entre os assuntos que mais chamaram a atenção dos leitores da CARAS Brasil, estão: a festa de 15 anos de Rafaella Justus; a reta final da gestação da influenciadora digital Virginia Fonseca (25) e o retorno de Patrícia Abravanel (46) ao SBT, mas não para por aí. Veja tudo o que bombou nos últimos dias.

Sem dúvidas, a celebração dos 15 anos da filha de Roberto Justus (69) e Ticiane Pinheiro (48) foi um dos grandes destaques da semana. O evento aconteceu na última sexta-feira, 30, em uma festa luxuosa no JW Marriott –hotel cinco estrelas localizado em São Paulo.

A celebração, que reuniu cerca de 400 convidados, se tornou assunto ao longo do fim de semana e segue chamando atenção em cada detalhe. Desde o início de 2024, a festa de 15 anos de Rafaella Justus se tornou assunto nas redes sociais e portais de notícias . Tudo interessava aos fãs e internautas, desde o planejamento do aniversário, prova dos vestidos e degustação do jantar, até o convite detalhista, os doces servidos para os convidados e os nomes que estariam na lista.

Além disso, Rafaella também escolheu 15 melhores amigas para prestigiar o seu baile de debutante. As adolescentes vestiram modelitos em um tom de verde claro e puderam personalizar as peças na parte superior.

INGREDIENTES LUXUOSOS

Com tamanha repercussão da festa de Rafaella Justus, a CARAS Brasil apurou que entre os pratos da celebração continha como ingrediente trufas negras, um item bastante caro que podem custar até R$ 10 mil o quilo. Em períodos de abundância, o quilo de trufas negras cai e pode ser encontrada entre R$ 1821 a R$ 3.126.

Procurado pela CARAS Brasil, o empresário Roberto Justus negou que tenha gastado todo esse valor com o ingrediente na festa de Rafaella Justus. "Os preços foram super normais, do buffet inteiro. Jamais botaria uma iguaria desse tipo. Nem em restaurante eu consumo isso, acho um absurdo, quanto mais servir para 400 pessoas. Esses valores são totalmente desproporcionais da realidade. Tem nada a ver, eu jamais faria isso!", declarou.

CONTANDO OS MINUTOS

A influenciadora digital Virginia Fonseca está contando os minutos para o nascimento do seu terceiro filho, José Leonardo! Ela já é mãe de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1, frutos do seu relacionamento com o cantor Zé Felipe (26).

Mesmo no último mês de gestação, Virginia ainda segue próxima de seu público e conversar com os seguidores. Essa semana, ela mencionou que gostaria de visitar a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD).

Como o desejo não poderá se concretizar por enquanto, Virginia prometeu que após o período de puerpério irá pessoalmente mostrar o atendimento eficaz da instituição. Em seus stories no Instagram, a apresentadora do SBT ainda pediu para que o público apoiasse o Teleton.

MARCADA POR GRANDES EMOÇÕES

No último domingo, 1º, foi exibido no SBT o primeiro Programa Silvio Santos gravado por Patrícia Abravanel após a morte do pai, que aconteceu no dia 17 de agosto. A filha de Silvio Santos (1930-2024) não segurou as lágrimas ao retornar para o estúdio.

"É a primeira vez que eu estou aqui que eu sei que meu pai não vai estar ne assistindo através da televisão. Sei que vocês esperem que eu fale alguma coisa, mas eu ainda não sei se eu estou pronta. Ele era tão íntimo da família brasileira que acho que eu devo falar alguma coisa", começou ela, visivelmente emocionada.