Por que o aniversário de Rafaella Justus chamou tanta atenção?

Rafaella Justus comemorou seus 15 anos na última sexta-feira, 30; festa foi assunto ao longo do fim de semana e ainda chama atenção

Filha de Roberto Justus (69) e Ticiane Pinheiro (48), Rafaella Pinheiro Justus (15) comemorou seu aniversário na última sexta-feira, 30, em uma festa luxuosa no JW Marriott –hotel cinco estrelas localizado em São Paulo. A celebração, que reuniu cerca de 400 convidados, se tornou assunto ao longo do fim de semana e segue chamando atenção em cada detalhe.

Desde o início de 2024, a festa de 15 anos de Rafaella Justus se tornou assunto nas redes sociais e portais de notícias . Tudo interessava aos fãs e internautas, desde o planejamento do aniversário, prova dos vestidos e degustação do jantar, até o convite detalhista, os doces servidos para os convidados e os nomes que estariam na lista.

Hoje, a adolescente já acumula 2,5 milhões de seguidores em seu perfil do Instagram, gerenciado pelos pais. Na rede social, a jovem influenciadora mostrou cada detalhe da festa, planejada há meses, e foi despertando aos poucos a curiosidade de seus seguidores quanto à noite especial.

Leia também: Decoradora revela exigências de Rafaella Justus para festa de 15 anos: 'Ela é decidida'

Além do interesse dos fãs, Rafaella "já nasceu mais famosinha", como disse Justus em entrevista concedida à CARAS Brasil, em agosto de 2023. Parte do carinho que o público já carrega com a família Justus passou para a pequena, que cresceu diante dos olhos de muitos que acompanham a carreira de seus pais. Isso fez com que o momento especial também fosse aguardado por muitos.

Somando o carinho que o público já tem com a família e todos os detalhes que a adolescente compartilhou nos últimos meses, estão as surpresas que a festa guardou para todos. Com shows de Pedro Sampaio (26) e Kevinho (25), não demorou para que momentos da comemoração girassem nas redes sociais. A dança da aniversariante com o pai também se tornou assunto.

A aparição surpresa de Fabiana Justus (37) emocionou os internautas. Irmã mais velha de Rafaella, ela enfrenta leucemia desde janeiro deste ano e tinha dito que não poderia comparecer ao momento devido a sua imunidade. No entanto, a influenciadora surgiu de máscara e homenageou a jovem.

Com o fim da festa, a adolescente compartilhou alguns momentos em seu perfil do Instagram e declarou estar realizada com tudo o que viveu. "Um minuto de vídeo e já dá para sentir a energia surreal dessa festa! Uma noite que ficará marcada na história das nossas vidas! Dá para voltar no tempo e reviver tudo novamente?", escreveu, neste domingo, 1º.

A publicação recebeu uma enxurrada de elogios para a aniversariante. "Eu vejo humildade nos olhos da Rafa,como pode ser tão meiga e cheia de uma beleza que vem da alma, é sério. Parabéns, linda", escreveu uma. "Como você é linda e merecedora disso tudo", disse outra. "Foi a festa de 15 anos mais linda que já vi", declarou uma terceira.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE RAFAELLA JUSTUS NO INSTAGRAM: