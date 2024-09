Festa de Rafaella Justus teve prato com ingrediente de R$ 10 mil o quilo

Menu de sobremesas contou com mais de 10 opções. Veja os pratos que foram servidos aos convidados da festa de Rafaella Justus

Rafaella Justus (15) realizou o sonho de ter uma festa de debutante com tudo o que tinha direito. Filha de Ticiane Pinheiro (48) e Roberto Justus (69), a estrela não economizou na comemoração feita para 400 convidados selecionados a dedo no luxuoso hotel JW Marriott, em São Paulo, na última sexta-feira, 30.

A CARAS Brasil descobriu detalhes da celebração. O menu especial contou com entradas, pratos principais e sobremesas. Aliás, um dos pratos principais contou com um ingrediente raríssimo que pode custar até R$ 10 mil.

Nas entradas, Rafa disponibilizou aos seus convidados um Carpaccio de filet mignon com alcaparras e molho de mostarda com queijo parmesão e rúcula selvagem. Outra opção foi um Crudo de atum, azeitonas, rúcula e pistache. Teve também salada de palmito com azeite de limão siciliano, Salada caprese mozzarella de búfala e molho pesto, Folhas verde com crispy de prosciutto San Daniele e Crudo de legumes orgânicos vinagrete de castanha do Brasil.

Para os pratos principais, Rafaella Justus não economizou o bolso e destacou um sofisticado Filet mignon grelhado com molho de trufas negras. A iguaria rara fascina chefs de cozinha de todo o mundo, sendo facilmente considerada exclusiva. Dependendo do tamanho e da época em que forem encontradas, as trufas negras podem custar até R$ 10 mil o quilo.

O menu seguiu com um Namorado grelhado com molho de camarão e alcaparras, Ravioli de mozzarella de búfala ao molho pomodoro e basílico, Risoto milanês aspargos e queijo Grana Padano e, não menos importante, Palmito pupunha assado com azeite de ervas.

Entre as sobremesas, a anfitriã disponibilizou mais de 10 opções. Cheesecake de frutas vermelhas, Tiramisú, Mil folhas de baunilha e doce de leite, Choux cream de gianduia, Crème brûlée de baunilha, Mousse de chocolate, Pipocas caramelizadas, Eclair de chocolate, Churros de doce de leite, Pipocas gourmet (chocolate, leite ninho e morango), Sorvete de banoffee, Sorvetes (banoffee, pistache e coco branco com cocada queimada) e Sorbet de frutas vermelhas.