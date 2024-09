Virginia faz promessa importante para depois do nascimento de José Leonardo

Prestes a dar à luz José Leonardo, a influenciadora Virginia explicou que após o puerpério visitará uma instituição importante

A influenciadora digital Virginia Fonseca usou as redes sociais na noite de terça-feira, 3, para conversar um pouco com os seguidores sobre um assunto bastante importante. Prestes a dar à luz José Leonardo, seu terceiro filho com Zé Felipe, ela explicou que gostaria de visitar a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD).

Como o desejo não poderá se concretizar por enquanto, Virginia prometeu que após o período de puerpério irá pessoalmente mostrar o atendimento eficaz da instituição. Em seus stories no Instagram, a apresentadora do SBT ainda pediu para que o público apoiasse o Teleton.

"Depois do puerpério vou combinar de ir lá na AACD e mostrar para vocês. São milhares de pessoas e famílias que são atendidas diariamente. Mas enfim, já estou pedindo o apoio de todos vocês. A gente consegue e que Deus abençoe sempre", declarou Virginia Fonseca. Em seguida, ela ainda garantiu que buscará uma forma mais fácil para que o público consiga realizar a doação corretamente.

"Galera, eu queria tanto contar com a ajuda de vocês, na questão de doação para o Teleton. É algo tão importante! São tantas famílias e pessoas, que precisam da nossa ajuda. Eu estou tentando procurar outra forma, que fique mais fácil. Quando eu tiver alguma resposta sobre isso, venho aqui", finalizou a esposa do cantor Zé Felipe.

Vale lembrar que Virginia já completou 9 meses de gestação e, em breve, José Leonardo deverá chegar ao mundo. Nos últimos dias, a influenciadora relatou aos seguidores que está com bastante dificuldade para andar, uma vez que a barriga já está bastante pesada.

Além de José, Virginia e Zé Felipe também são pais de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1.

