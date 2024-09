Roberto Justus nega ter gastado com ingrediente milionário em festa de Rafaella Justus: 'Absurdo'

Procurado pela CARAS Brasil, o empresário Roberto Justus esclarece polêmica envolvendo prato luxuoso na festa de Rafaella Justus

A celebração dos 15 anos de Rafaella Justus deu o que falar nos últimos dias. Vários detalhes da festa começaram a repercutir, inclusive, um prato luxuoso que continha como ingrediente trufas negras, um item bastante caro. Em entrevista à CARAS Brasil, o empresário Roberto Justus (69) nega ter gastado com ingrediente milionário em festa de Rafa Justus e declara: "Absurdo".

A CARAS Brasil apurou que dependendo do tamanho e da época em que forem encontradas, as trufas negras podem custar até R$ 10 mil o quilo. Em períodos de abundância, o quilo de trufas negras cai e pode ser encontrada entre R$ 1821 a R$ 3.126. Porém, Roberto Justus nega que tenha gastado todo esse valor com o ingrediente na festa de Rafaella Justus.

"Os preços foram super normais do buffet inteiro, jamais botaria uma iguaria desse tipo. Nem em restaurante eu consumo isso, acho um absurdo, quanto mais servir para 400 pessoas. Esses valores são totalmente desproporcionais da realidade. Tem nada a ver, eu jamais faria isso!", declara.

Por meio do empresário Roberto Justus, o Hotel JW Marriott, local onde foi realizado o evento em São Paulo, também reforçou que não foi gasto toso esse valor com o ingrediente. Eles esclareceram que possuem vários acordos comerciais com os fornecedores.

O Hotel JW Marriott reforçou que o quilo deste item dentro dos acordos comerciais que o hotel tem, e devido à alta demanda, é bem inferior ao que está sendo noticiado.

RELAÇÃO SURREAL

Recentemente, Roberto Justus também se pronunciou sobre a relação de sua esposa Ana Paula Siebert (36) com Rafaella Justus (15). Um momento de brincadeira entre as duas acabou repercutindo nas redes sociais.

Depois dos registros, começaram rumores de que Ana Paula foi excluída da comemoração de Rafaella Justus, mas o empresário garante que isso não tem fundamento: "Foi uma brincadeira tão inocente, tão querida entre as duas".

"Não existe um negócio desses, foi uma brincadeira delas. A Rafa e a Ana tem uma relação tão inacreditável. Ela considera ela como uma segunda mãe. A Paula é meio que a ídola dela, ela ajuda em tudo. É surreal a relação delas!", confira relato completo.

