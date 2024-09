Na reta final da gravidez de seu terceiro filho com Zé Felipe, José Leonardo, Virginia Fonseca contou que acordou com um sintoma da gravidez

Na reta final da gravidez de seu terceiro filho com Zé Felipe, José Leonardo, a influenciadora digital Virginia Fonseca compartilhou com seus seguidores alguns desafios dessa fase. Ela mostrou que acordou nesta quinta-feira, 5, com um sintoma visível da gestação.

Após levantar da cama, a apresentadora do SBT notou que seus pés estavam inchados e decidiu compartilhar o momento em seu perfil no Instagram. Nos stories, a influenciadora publicou uma foto de seu pé e escreveu: "Inchada não, além". Veja:

Virginia mostra pé inchado (Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca revela acordo que faz para filha ir à escola

Mais cedo, Virgínia Fonseca revelou como faz para a filha, Maria Alice, de apenas três aninhos, ir para escola quando a pequena está com preguiça. Nos stories, a influenciadora digital e apresentadora contou que a herdeira acordou desanimada para ir ao colégio e, por isso, elas fizeram um combinado.

“Acordei às 5h50, fiquei esperando a Tota Alice acordar para ir à escola e trouxe ela aqui pro quarto um pouquinho antes dela ir. Quase que deu ruim, quase que ela não quis ir pra escola!! Mas ai fiz um combinado: no almoço vai ter strogonoff e depois ela vai jogar playstation com papai Ai ela foi tranquila kkkk pediu benção e foi”, ela relatou.

Já nesta quarta-feira, 4, Virgínia mostrou outro momento ao lado da filha Maria Alice. Em vídeos compartilhados nos stories, a pequena aparece no colo da mãe no momento em que a empresária estava tomando seus medicamentos do dia.

“E olha quem chegou, galera. Quem chegou da escola? Então vamos lá. Aqui, o café da manhã dos champions que a Maria vai dar pra mamãe hoje. Tem que colocar isso tudo aqui. Tem que virar isso aqui, aqui”, fala a famosa para a irmã de Maria Flor.

“Cuidado. Aí tem que pegar água, colocar e misturar com a colher agora. Deixa eu te ajudar. Bom, nós vamos ficar aqui até amanhã”, brincou a esposa de Zé Felipe ao citar a lentidão da pequena. “Mamãe pode te ajudar? Só pra gente ir mais rápido. Pronto, desse jeito aí. Agora só dar os comprimidos para a mamãe”, continuou Virginia, que tomou os remédios. "Não vomita. Combinado?”, pediu a pequena. “Não vou vomitar. Pode deixar”, respondeu Virginia.