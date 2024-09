Ticiane Pinheiro revela momento inesquecível da festa da filha: ‘Chorei’

Ticiane Pinheiro exibe fotos oficiais de momento da festa de 15 anos da filha Rafa Justus que guardará para sempre em sua memória

A apresentadora Ticiane Pinheiro relembrou um momento inesquecível da festa de 15 anos da filha mais velha, Rafaella Justus, que celebrou a nova idade em uma festa de debutante na semana passada. Em um novo post, a esposa de Cesar Tralli falou sobre a emoção de ver sua filha dançando com o avô, Fernando Pinheiro.

"Ainda não superei essa festa... Tantos momentos emocionantes, felizes, de gratidão… Essas fotos da Valsa da Rafa com meu paizinho enchem meu coração de amor. Ver a felicidade e a emoção do meu pai dançando com ela foi lindo demais. Chorei de felicidade nos ensaios e no grande dia. Eu falava sempre para ele: Pai, fortaleça bem suas pernas e cuide da sua saúde porque você precisa estar bem para a festa de XV da Rafa. E esse incentivo fez ele ficar cada vez mais forte", disse ela.

Inclusive, ela citou a surpresa que fez para sua mãe, Helô Pinheiro, que viu o marido dançando com a neta ao som de Garota de Ipanema. "Minha mãezinha ali comigo quase morreu de emoção quando ouviu a música que escolhemos para o papai dançar , que foi “Garota de Ipanema”. Foi linda a surpresa , conseguimos guardar segredo até a festa! Obrigada Deus por tudo isso", completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Ticiane Pinheiro rebateu críticas

A apresentadora Ticiane Pinheiro foi cobrada por algumas pessoas próximas sobre não terem sido chamadas para a festa de Rafaella Justus na última sexta-feira, 30. Em seus stories na rede social, a famosa deu satisfação nesta segunda-feira, 02, e esclareceu sua seleção.

Após receber várias mensagens elogiando o evento, a esposa de Cesar Tralli contou que também recebeu questionamentos de alguns indivíduos sobre não terem recebido o convite para a celebração de luxo. A loira então esclareceu o que aconteceu e foi direta ao assunto, dizendo que a festa era de sua herdeira, e não dela.

"Muitas pessoas que eu gosto, que eu conheço, que eu já convivi na minha vida, me perguntando: 'Aí, Tici, você não me chamou', gente, a minha lista, tinha 400 convidados, a minha lista assim, família e pessoas que tiveram a ver com a Rafa, com momentos da vida dela ou mãe de amigas dela, ou amigas minhas que convivem muito com a Rafa ou que tiveram participação muito especial durante a vida dela", começou dizendo.

"Então, eu não fiz uma festa pra mim, a festa foi pra minha filha, então os meus convidados tinham a ver com a vida da Rafa e com ela, Roberto tinha os convidados dele e eu fiz assim, foi o critério pros meus convidados", declarou sobre terem mais de uma família para convidar.

Ticiane Pinheiro então disse: "E assim, desses 400 convidados que eu to falando, acho que 200 eram convidados da Rafa, 100 do Roberto, 100 meu, porque é isso, acho que a festa não é minha, porque geralmente nas minhas festas de aniversário eu convido todas as minhas amigas".