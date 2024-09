A Fazenda 16: Saiba quais famosos estão confirmados no reality show

Sob o comando de Adriane Galisteu, a nova temporada de 'A Fazenda' estreia nesta segunda-feira, 16; conheça famosos já confirmados

A nova temporada de 'A Fazenda', da Record TV, finalmente chegou! Comandado por Adriane Galisteu, a 16ª edição do reality show estreia nesta segunda-feira, 16, e alguns famosos do elenco já foram revelados ao público.

Após a emissora confirmar Camila Moura, Gilson de Oliveira e Flor Fernandez, outros 3 nomes conhecidos também foram divulgados aos telespectadores durante o programa 'Domingo Espetacular'. Conheça os participantes já anunciados até o momento:

Babi Muniz

Babi Muniz é ex-panicat e está oficialmente no elenco de 'A Fazenda 16'. Atualmente, ela soma mais de 3 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram, onde compartilha sua rotina como mãe, modelo e atriz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por A Fazenda (@afazendarecord)

Sidney Sampaio

O ator Sidney Sampaio já realizou diversos trabalhos na TV Globo e na Record. O nome do artista voltou a ser comentado em 2023, quando sofreu um acidente em um hotel em Copacabana, no Rio de Janeiro.

O famoso atuou em grandes novelas como 'Malhação', 'Alma Gêmea', 'Páginas da Vida', 'Salve Jorge', 'Os Dez Mandamentos' e 'A Terra Prometida', sendo as duas últimas da Record.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por A Fazenda (@afazendarecord)

Zé Love

José Eduardo Bischofe de Almeida, mais conhecido como Zé Love, é ex-jogador de futebol. Ele teve passagem marcante pelo Santos, onde foi campeão da Libertadores em 2011.

Zé Love também jogou no Palmeiras, Portuguesa, Villa Nova-MG, Sport, Grêmio, Ferroviária e Fortaleza. Em março de 2023 assinou contrato com o Iguatu e deixou o clube em junho do mesmo ano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por A Fazenda (@afazendarecord)

Flor Fernandez

Jornalista e apresentadora, Flor Fernandez é ex-jurada de Silvio Santos (1930-2024). A equipe da peoa publicou no Instagram um vídeo da famosa com um look todo branco e com um chapéu de fazendeira.

Na legenda, a famosa prometeu viver intensamente o reality show e entregar o seu melhor para o público.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por A Fazenda (@afazendarecord)

Camila Moura

A influenciadora digital Camila Moura ficou conhecida este ano durante o BBB 24, da Globo. A peoa era casada com Lucas Henrique, o Buda, e conquistou milhares de seguidores após o ex-brother flertar com outra participante dentro do confinamento.

"CHEGOU A HORA DE SER A PROTAGONISTA DA MINHA PRÓPRIA HISTÓRIA! Aceitei esse convite e, confesso para vocês, será um grande desafio. Todos os dias, lido com críticas e opiniões sobre quem as pessoas acham que eu sou, mas agora, chegou o momento de viver essa nova fase da minha vida, na qual serei a protagonista da minha própria história!", declarou Camila em um post no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por A Fazenda (@afazendarecord)

Gilson de Oliveira

Ex-personal de Gracyanne Barbosa, Gilson de Oliveira está confirmado no elenco de 'A Fazenda 16'. O peão ficou conhecido por ser o pivô do fim do casamento da influenciadora digital com o cantor Belo, em abril deste ano.

"Vocês já escutaram muito o meu nome, mas ainda não me conhecem por inteiro. Agora é oficial! Já abriram a porteira e estou pronto para o jogo. Quero contar com a sua torcida e apoio nesta nova etapa! Quem vem comigo? Tô on no game", diz a primeira postagem feita em seu perfil no Instagram após o anúncio.