A Fazenda 16: Flor Fernandez, ex-jurada de Silvio Santos, é confirmada no reality

A jornalista, apresentadora e ex-jurada Flor Fernandez está confirmada no elenco de A Fazenda 16, que estreia nesta segunda-feira (16)

Flor Fernandez está confirmada no reality A Fazenda 16. Neste domingo, 15, o programa 'Domingo Record' divulgou os primeiros participantes que vão fazer parte do elenco desta edição.

Após revelar a participação de Camila Moura, ex-mulher de Lucas Buda, do BBB 24, e do personal Gilson de Oliveira, pivô do fim do casamento de Gracyanne Barbosa e Belo, a jornalista e apresentadora foi confirmada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por A Fazenda (@afazendarecord)

A equipe de Flor publicou no Instagram um vídeo da mais nova peoa com um look todo branco e com um chapéu de fazendeira. Na legenda, a famosa prometeu viver intensamente o reality show e entregar o seu melhor para o público.

"Hoje anunciamos a aventura mais desafiadora e especial da minha vida! Saber que tenho vocês comigo, torcendo, faz toda a diferença. Cada risada, cada emoção vai ser compartilhada com vocês, porque essa jornada é nossa! Prometo entregar o melhor de mim e viver cada momento intensamente. Vamos juntos?", escreveu na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flor (@flortvsbt)

Teria coragem? Adriane Galisteu revela se aceitaria participar de A Fazenda

Adriana Galisteu revelou se teria coragem de participar do reality show A Fazenda. Nesta quinta-feira, 12, aconteceu a coletiva de imprensa do programa, que estreia na próxima segunda-feira, 12, e a apresentadora, que conta sua história no documentário 'Barras Invisíveis', contou se aceitaria o convite e se seria uma participante polêmica ou planta.

"Planta nunca, planta não. Eu iria, eu me jogaria, mas acho que planta eu não conseguiria ser, poderia até tentar, mas eu não ia conseguir ser", afirmou a famosa, relembrando que passou pela experiência de ser vigiada o dia todo durante a gravação do seu documentário. "Eu não sei que tipo de participante eu seria, mas eu acho que planta eu não seria de jeito nenhum", ressaltou. Saiba mais!