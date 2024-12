Mulher de Yuri faz acusação contra A Fazenda 16: ‘Estou inconformada’

Mulher de Yuri Bonotto choca ao fazer acusação grave contra a direção de A Fazenda 16: ‘A gente não sabe até onde esse jogo é verdadeiro’

Mulher do ex-peão Yuri Bonotto, Leoni Escobar chocou ao fazer uma acusação grave contra a direção de A Fazenda 16, da Record. Depois de acompanhar a grande final e ver o seu marido ficar em terceiro lugar na competição, ela surgiu na web para levantar suspeitas de manipulação no resultado do reality.

Ela questionou o diretor Rodrigo Carelli sobre o ator Sidney Sampaio ter ficado em segundo lugar na final e seu marido ter ficado em terceiro lugar. “A questão maior é: segundo lugar pro Sidney, Carelli? Cadê esse público do Sidney? Deixa eu ver, deixa eu participar, cadê? Não viram o que fizeram? A gente não sabe até onde esse jogo é verdadeiro, até onde não foi manipulado, o que aconteceu…”, disse ela.

E completou: “Não sou só eu que estou inconformada, não. Muitas torcidas estão inconformadas com essa questão do Carelli. Não, porque não me tira da cabeça que teve uma manipulação medonha para deixar esse cara em segundo lugar”.

Então, a esposa de Yuri ainda falou sobre não ter visto uma grande torcida para Sidney Sampaio. “Eu não vi movimento de Sidney na internet, do jeito para ele ter pego segundo lugar. O que está acontecendo, Brasil? Mas Yuri é meu campeão, meu vencedor, não jogou sujo com ninguém, não teve grupo errado, né, gente? Vai sair com a cabeça erguida, amado… E não como o povo indignado que esse cara tirou o segundo lugar dos meninos”, afirmou.

Ela ainda desabafou sobre o que sentiu ao ver Yuri em terceiro lugar. “Quando deu o terceiro lugar pro Yuri, eu pensei: ‘O que está acontecendo? O Sidney ficou em segundo?’. Me deu vontade de gritar na hora: ‘Que palhaçada’. Eu juro que me controlei. Eu me controlei para no ao vivo não dar um grito errado ali. Enfim, não é fácil, gente, mas ele vai brilhar muito aqui fora, vida que segue, e vamos embora”.

Além disso, Leoni Escobar apontou uma situação desagradável que viveu ao encontrar a família de outro peão na grande final. “Eu não gostei da forma como eu fui tratada por uma certa familiar de um participante lá dentro. Eu já tinha pego uns negócios, achei bastante grossa e, conversando com a Vick, ela notou a mesma coisa. Então assim, impossível isso não ter um dedo maior", disse ela.

Resultado da final de A Fazenda 16

O primeiro lugar de A Fazenda 16 ficou com Sacha Bali. Ele embolsou o prêmio de R$ 2 milhões pelo primeiro lugar na final. "Muito obrigado, Brasil!", gritou ele ao receber a notícia da vitória.

O segundo lugar ficou com Sidney Sampaio, que teve 23,98% dos votos e levou para casa um carro 0 KM avaliado em R$ 230 mil. O terceiro lugar foi de Yuri Bonotto, que recebeu 18,46% dos votos e o valor de R$ 50 mil. Além disso, o quarto lugar foi de Gui Vieira, que teve apenas 6,63% dos votos.

Após o anúncio do vencedor, a apresentadora Adriane Galisteu trocou o chapéu e anunciou que terá a 17ª temporada de A Fazenda em 2025.