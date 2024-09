A Fazenda 16: Ex-affair de Gracyanne Barbosa é confirmado no reality da Record

O personal Gilson de Oliveira, conhecido por ser o pivô do fim do casamento de Gracyanne Barbosa e Belo, está no elenco de A Fazenda 16

O personal Gilson de Oliveira está confinado em A Fazenda 16, da Record TV. Neste domingo, 15, a emissora começou a divulgar no programa 'Domingo Record' os nomes dos participantes que vão participar da nova temporada do reality show rural.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por A Fazenda (@afazendarecord)

Gilson ficou conhecido por ser o pivô do fim do casamento da influenciadora digital Gracyanne Barbosa com o cantor Belo. "Vocês já escutaram muito o meu nome, mas ainda não me conhecem por inteiro. Agora é oficial! Já abriram a porteira e estou pronto para o jogo. Quero contar com a sua torcida e apoio nesta nova etapa! Quem vem comigo? Tô on no game", diz a primeira postagem feita em seu perfil no Instagram após o anúncio.

Além do personal, o programa comandado por Rachel Sheherazade já confirmou a participação da professora de História Camila Moura, que ficou famosa na rede social ao terminar o casamento com Lucas Buda, quando ele estava confinado no BBB 24, da Globo.

A Fazenda 16 estreia nesta segunda-feira, 16. Durante a coletiva de imprensa do reality show, o diretor Rodrigo Carelli prometeu um 'elenco explosivo' e contou que os participantes vão chegar na sede, que está completamente repaginada, de balão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gilson de Oliveira (Gilsão) (@gilsao.oficial)

Leia também:A Fazenda 16: Record dá dicas sobre 20 participantes da nova edição

Quem é Gilson? Saiba mais sobre o pivô na separação de Belo e Gracyanne

A separação de Belo e Gracyanne Barbosa deu o que falar na internet. Eles ficaram juntos por 16 anos e romperam o casamento há cerca de 8 meses. Com a notícia circulando por aí, o colunista Leo Dias apontou que existiu um pivô na separação: o personal trainer Gilson de Oliveira.

Gilson de Oliveira é personal trainer e fisiculturista. Ele tinha pouco mais de 3 mil seguidores antes de ser apontado como pivô na separação. Agora, ele já ultrapassou os 14 mil seguidores. Nas redes sociais, ele diz que presta consultoria online de emagrecimento, treino de força e saúde. Em seus posts, o rapaz costuma mostrar os seus treinos e competições de fisiculturismo.