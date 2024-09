Camila Moura, ex de Buda, do BBB 24, é confirmada em A Fazenda 16

Após bombar ao dar ponto final em seu casamento com Lucas Henrique, ainda no BBB, Camila Moura é confirmada no elenco de A Fazenda 16

A ex-esposa de Lucas Henrique, do BBB 24, a influenciadora Camila Moura, está confirmada em A Fazenda 16. Neste domingo, 15, a professora de História, que ficou famosa na rede social ao terminar o casamento com o Buda, do reality show global, foi anunciada na próxima edição do programa da Record TV.

Bombando na rede social e faturando muito, a jovem, que se reinventou após se sentir traída pelo ex no Big Brother Brasil, faz parte do elenco da atração comandada por Adriane Galisteu. Em seu perfil, um vídeo anunciando a novidade foi postado.

"CHEGOU A HORA DE SER A PROTAGONISTA DA MINHA PRÓPRIA HISTÓRIA! Aceitei esse convite e, confesso para vocês, será um grande desafio. Todos os dias, lido com críticas e opiniões sobre quem as pessoas acham que eu sou, mas agora, chegou o momento de viver essa nova fase da minha vida, na qual serei a protagonista da minha própria história!", declarou.



"Sei que o caminho não será fácil, que enfrentarei julgamentos assim como já enfrento todos os dias. Mas estou pronta para mudar essa narrativa. Nunca imaginei que isso tudo iria acontecer, nem nos meus sonhos, ou pesadelos hahaha. Mas nunca fui mulher de arregar em desafios ou obstáculos. Me sinto pronta! Conto com o apoio de todos vocês e prometo dar o meu melhor, sendo fiel a quem sou em cada etapa. Torçam por mim", prometeu.

Camila Moura bombou e conquistou muito após fim de casamento

Nos últimos meses, Camila Moura fez uma festa luxuosa para seus 30 anos e, além do evento, mudança de visual, linha de maquiagem e outras conquistas, ela ainda conseguiu um novo apartamento em São Paulo.

Para quem não se lembra, a professora de História estava desempregada e acompanhando Buda no BBB 24 até resolver terminar o casamento ao vê-lo flertando com Pitel. Seu pronunciamento na rede social a fez bombar e conquista cerca de 3 milhões de seguidores.