A Fazenda 16: Saiba qual foi a audiência da grande final do reality

A grande final do reality show A Fazenda aconteceu nesta quinta-feira, 19, e consagrou Sacha Bali como o grande vencedor. Veja como foi a audiência

A grande final do reality show A Fazendaaconteceu noite de quinta-feira, 19, e consagrou o atorSacha Bali como o grande vencedor. De acordo com informações do portal Noticias da TV, a vitória do peão rendeu para a Record o maior público da 16ª temporada.

Na grande São Paulo, a grande final chegou a ficar em 1º lugar no Ibope por oito minutos e registrou 7,4 pontos de média. Até então, o maior desempenho havia sido a média de 7 alcançada em três ocasiões: 27 de setembro, 21 de novembro e 3 de dezembro.

No ar das 22h32 à 0h09, a final de A Fazenda 16 superou o SBT, que no mesmo horário exibiu o Programa do Ratinho, que marcou 4,8 pontos, e A Praça É Nossa, com 4,6 pontos. Durante essa faixa horária, o canal de Silvio Santos marcou média de 4,8.

Sacha Bali celebra vitória em A Fazenda 16: 'Coração transborda gratidão'

Após levar para casa o prêmio final de R$ 2 milhões, Sacha separou um tempo na manhã desta sexta-feira, 20, para deixar um breve recado ao público que o acompanhou e torceu por ele. No instagram, o ator compartilhou um vídeo agradecendo o carinho de fãs, amigos e familiares.

"Brasil, muito bom dia! Primeira vez que pego esse telefone para falar com vocês, depois de 100 dias [confinado]. Primeiramente, quero agradecer a cada um que votou, que torceu e mandou energia positiva, que acompanhou minha luta lá dentro e me fez ganhar esse prêmio maravilhoso. Estou em êxtase, não consegui dormir um minuto essa noite", iniciou ele.

"Todo o carinho, toda trajetória, todo mundo sorrindo com brilho nos olhos dizendo que votou em mim e torceu muito. Isso não tem preço. Eu entrei para ganhar esse prêmio, mas o carinho que estou recebendo, não tem preço nenhum. Brasil, mais uma vez, muito obrigado", completou o campeão de 'A Fazenda 16'.

Leia também: Adriane Galisteu: look especial com peças de dois estilistas na final de A Fazenda 16