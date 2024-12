Sacha Bali celebra vitória em A Fazenda 16: 'Coração transborda gratidão'

Vencedor de 'A Fazenda 16', Sacha Bali agradeceu o apoio e carinho dos fãs durante sua trajetória no reality show rural

O ator Sacha Bali é o grande campeão de 'A Fazenda 16'! Na noite de quinta-feira, 19, após três meses de confinamento no reality show da Record TV, o peão se consagrou vencedor da edição e levou o prêmio final de R$ 2 milhões.

Em meio a celebração e agenda lotada de compromissos, Sacha separou um tempo na manhã desta sexta-feira, 20, para deixar um breve recado ao público que o acompanhou e torceu por ele. Através de seu Instagram, o artista compartilhou um vídeo agradecendo o carinho de fãs, amigos e familiares.

"Brasil, muito bom dia! Primeira vez que pego esse telefone para falar com vocês, depois de 100 dias [confinado]. Primeiramente, quero agradecer a cada um que votou, que torceu e mandou energia positiva, que acompanhou minha luta lá dentro e me fez ganhar esse prêmio maravilhoso. Estou em êxtase, não consegui dormir um minuto essa noite", iniciou ele.

Na sequência, Sacha Bali destacou a felicidade e surpresa ao descobrir que grandes amigos da classe artística se mobilizaram e fizeram mutirão para que ele permanecesse no jogo e ganhasse o prêmio. "Queria agradecer muito. Vocês são incríveis", declarou.

"Todo o carinho, toda trajetória, todo mundo sorrindo com brilho nos olhos dizendo que votou em mim e torceu muito. Isso não tem preço. Eu entrei para ganhar esse prêmio, mas o carinho que estou recebendo, não tem preço nenhum. Brasil, mais uma vez, muito obrigado", completou o campeão de 'A Fazenda 16'.

Na legenda, Sacha reforçou seus agradecimentos: "Hoje, olhando pra tudo que a gente viveu nessa jornada, meu coração só transborda gratidão. Cada mensagem, cada voto e cada demonstração de carinho de quem me acompanha, dos amigos e da família foram e tão sendo essenciais! Vocês foram minha força nos momentos mais difíceis e a minha alegria nas vitórias. Muito obrigado por isso! Essa conquista é nossa".

