Sacha Bali e Sidney Sampaio se estranham após a grande final de A Fazenda 16

Campeão de A Fazenda 16, Sacha Bali vive momento tenso com Sidney Sampaio, segundo colocado, durante entrevista após a grande final

Campeão de A Fazenda 16, Sacha Bali se estranhou com Sidney Sampaio, segundo colocado na temporada, durante a entrevista na Cabine de Descompressão. Durante a reta final do reality show, os dois chegaram a fazer as pazes, mas o clima de rivalidade já voltou com tudo. Entenda o que aconteceu:

Tudo começou quando o apresentador Lucas Selfie perguntou se Sacha achava se a acusação de agressão contra Fernanda Campos foi o momento mais difícil do confinamento, mas ele negou. “O momento mais difícil foi aquela terceira roça, onde eu recebi 32 votos e passei uma semana sem ninguém da casa falando comigo. Quando eu voltei da roça, eu falei: ‘cara, não é isso que o pessoal tá falando de mim. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu estou fazendo aqui, e vou seguir com a minha intuição e a minha verdade. Quando rolou a história da agressão, eu já estava com muita convicção do que eu estava fazendo no jogo e de quem eu era. Eu já tinha visto que todo mundo estava ali há cinco ou seis semanas tentando de acusar de vários crimes, várias coisas que estavam acontecendo”, afirmou.

Então, Sacha relembrou uma situação com Sidney. “Todo lugar que eu passava era todo mundo batendo palma, me xingando, foi quando o Fernando começou a me xingar muito, quando o Sidney começou a sentar do meu lado, me provocar, meter o dedo na minha cara”, afirmou.

Logo depois, Sidney interrompeu: “Há controvérsias… Não foi por isso. O Sacha tinha uma atitude muito arrogante dentro da casa. Ele tem essa energia dele, mas ali a gente está com os nervos à flor da pele e eu sempre tentei insistir com o Sacha que ele sempre me colocou no mesmo balaio que todo mundo. Isso me incomodou muito ao longo da temporada. Eu falava: Sacha, eu não sou todo mundo. Não vai ser o Zé que eu vou seguir, eu tenho o meu pensamento aqui dentro. Nessa questão da Fernanda, ele falou que eu bati palma, eu nem bati palma”, afirmou.

Porém, Sacha discordou: “Mentira! Ele sentou do meu lado, ficou dando piscadinha para mim, dizendo eu quero ver você ser expulso, foi praticamente falando isso. Me provocou muito”. E Sidney rebateu: “São palavras dele. Eu perguntei: Sacha, você empurrou a Fernanda, fez alguma coisa? Ele falou que não, e começou a perguntar se eu estava acusando. Eu falei: não, eu estou perguntando”.

Resultado da final de A Fazenda 16

O primeiro lugar de A Fazenda 16 ficou com Sacha Bali. Ele embolsou o prêmio de R$ 2 milhões pelo primeiro lugar na final. "Muito obrigado, Brasil!", gritou ele ao receber a notícia da vitória.

O segundo lugar ficou com Sidney Sampaio, que teve 23,98% dos votos e levou para casa um carro 0 KM avaliado em R$ 230 mil. O terceiro lugar foi de Yuri Bonotto, que recebeu 18,46% dos votos e o valor de R$ 50 mil. Além disso, o quarto lugar foi de Gui Vieira, que teve apenas 6,63% dos votos.

Após o anúncio do vencedor, a apresentadora Adriane Galisteu trocou o chapéu e anunciou que terá a 17ª temporada de A Fazenda em 2025.