A Fazenda 16: diretor promete elenco 'explosivo' e entrada diferente de peões

A Fazenda 16 estreia na record TV na próxima segunda-feira, 16, às 22h45, sob o comando da apresentadora Adriane Galisteu

Na próxima segunda-feira, 16, estreia a 16ª temporada do reality A Fazenda, na Record TV, sob o comando de Adriane Galisteu.

Dessa vez, a edição contará com 28 participantes, sendo que oito ficarão confinados por um período no Paiol, mesclando seis ex-realities com dois influencers que bombam na plataforma Kwai. Depois, os quatro mais votados pelo público, independentemente de gênero, terão a oportunidade de se juntar aos 20 peões que já estarão morando na sede do programa. Com isso, 24 peões disputarão o prêmio de R$ 2 milhões.

Em entrevista coletiva que aconteceu nesta quinta-feira, 12, que a CARAS Digital marcou presença, a direção do reality show deus detalhes sobre a nova edição, e prometeram que a primeira semana será bastante agitada.

"A gente vai ter essa sede mais lotada do que nunca e com o elenco explosivo, o elenco está muito bom. Eu acho que a gente vai ter muita história, a gente quer coisas acontecendo. Se alguns quiserem ainda ficar na posição de vegetal, planta no começo, outros tantos vão gerar conteúdo, se enfrentar", avisou Rodrigo Carelli.

O diretor do programa também deu detalhes sobre a primeira semana. "De cara, na primeira semana, a gente criou uma semana que eles não vão ter como escapar de se posicionar, com provas de apontamentos, dando adjetivos para os outros", explicou.

Leia também: Peões de A Fazenda 16 já estão confinados em hotel e sem contato com o mundo externo

Novidades da edição

O público conhecerá os participantes de A Fazenda 16 apenas na segunda-feira, 16. E nessa edição, eles vão chegar de balão. Além disso, Adriane Galisteu receberá os oito participantes do paiol. "Eu vou estar no paiol, pronta para receber os paioleiros pela primeira vez. Vou olhar nos olhos deles ali, vou ver eles de pertinho, eles nem sonham", disse a apresentadora, agitada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por A Fazenda (@afazendarecord)

E as novidades não param por aí, nessa temporada, os peões poderão conversar com Galisteu através de um telão. "Um diferencial enorme, isso nunca aconteceu em nenhuma A Fazenda. Agora eles poderão me ver além de me ouvir. Agora eu vou entrar de corpo ali... eles vão ver todos os meus looks. Antes eles só me viam no dia da eliminação ou nas provas de fogo e do fazendeiro."

Ela acredita que essa novidade vai agitar o confinamento. "Essa é uma diferença que eu acho que vai causa também lá para eles, porque em um momento tenso da casa eu apareço ali de corpo inteiro, a coisa já muda de figura, é diferente de uma voz", analisou a apresentadora, que não aparecerá para os confinados no dia da votação, às terças-feiras.

Como será a dinâmica do reality

Segunda-feira: Prova de Fogo

Terça-feira: Formação da Roça

Quarta-feira: Prova do Fazendeiro

Quinta-feira: Eliminação

Sexta-feira: Repercussão da eliminação

Sábado: Festa

Domingo: Rancho do Fazendeiro

A primeira semana também promete ser bastante agitada. Na terça-feira acontecerá uma prova seletiva para a disputa do título de Fazendeiro, onde todos vão participar. Já na quarta-feira terá a Prova do Fazendeiro. Na quinta-feira, os quatro participantes do Paiol terão o direito de ir para a sede e eles vão disputar uma prova, já que não terão imunidade, com os participantes da Baia.

Os confinados vão curtir a primeira festa na sexta-feira, com repercussão no sábado. Já no domingo, acontecerá o primeiro Rancho do Fazendeiro, em que o líder terá a oportunidade de desfrutar de momentos de relaxamento ao lado de seus convidados.