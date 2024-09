A Fazenda 16: Veja a nova decoração da sede do reality show da Record

A Record compartilhou alguns detalhes da nova sede do reality show 'A Fazenda 16', que estreia na próxima segunda-feira (16)

A 16ª edição do reality show A Fazenda, da Record TV, estreia na próxima segunda-feira, 16, e a sede que receberá os novos peões passou por uma grande transformação. O estilo rústico foi mantido, mas o local teve mudanças em sua decoração.

Em entrevista para O Programa de Todos Os Programas, o diretor do núcleo de realities da emissora, Rodrigo Carelli, falou sobre as alterações que foram feitas. "Apesar de manter a estrutura original do local, inserimos mais cores — muitas cores. A sede está com uma nova proposta visual, com cara de fazenda do norte dos Estados Unidos", explicou.

Nas imagens publicadas pelo perfil da Record no Instagram, é possível ver a piscina da casa, que agora possui pisos claros e cadeiras em tons terrosos, dando um ar mais sofisticado ao ambiente. A faixada também foi repaginada e está em tons de verde-escuro e marrom.

Já dentro da casa, as cores vibrantes como verde, laranja e azul, tomam conta do local. A cozinha possui armários gigantes de cor vermelha, paredes verdes e mesas azul-escuro. O quarto possui decoração esportiva. As camas estão com edredons e almofadas com estampas de bolas de vôlei, basquete, futebol, além de camisas penduras em quadros. A cor laranja domina o ambiente.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal R7 (@portalr7)

Adriane Galisteu revela se aceitaria participar de A Fazenda

Adriana Galisteu revelou se teria coragem de participar do reality show A Fazenda. Nesta quinta-feira, 12, aconteceu a coletiva de imprensa do programa, que estreia na próxima segunda-feira, 12, e a apresentadora, que conta sua história no documentário 'Barras Invisíveis', contou se aceitaria o convite e se seria uma participante polêmica ou planta.

"Planta nunca, planta não. Eu iria, eu me jogaria, mas acho que planta eu não conseguiria ser, poderia até tentar, mas eu não ia conseguir ser", afirmou a famosa, relembrando que passou pela experiência de ser vigiada o dia todo durante a gravação do seu documentário. "Eu não sei que tipo de participante eu seria, mas eu acho que planta eu não seria de jeito nenhum", ressaltou. Saiba mais!