A Fazenda 16: Record dá dicas sobre 20 participantes da nova edição

A Fazenda 16, o reality show da Record TV, estreia no próxima segunda-feira, 16, e os fãs estão ansiosos para conhecer o elenco

Na tarde desta quinta-feira, 12, aconteceu a coletiva de imprensa da nova temporada do reality show A Fazenda, da Record TV. Além de apresentar as novidades, a direção do programa deu novas dicas sobre 20 participantes que estarão no elenco e os fãs deram palpites no 'Bluesky'.

Vale lembrar que essa edição terá 28 participantes, sendo oito ficarão confinados por um período no Paiol, mesclando seis ex-realities com dois influencers que bombam na plataforma Kwai. Os quatro participantes votados de público, independentemente de gênero, vão se juntas aos 20 peões que já estarão morando na sede do programa. Após a definição, os 24 peões vão disputar o tão cobiçado prêmio de R$ 2 milhões.

Veja as dicas: