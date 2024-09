Ticiane Pinheiro encanta com momentos de viagem à Bahia com a filha caçula

Com a filha mais nova, Manuella Pinheiro Tralli, do casamento com Cesar Tralli, Ticiane Pinheiro encanta ao surgir curtindo viagem à Bahia; veja

A apresentadora Ticiane Pinheiro mostrou que embarcou em um avião nesta quinta-feira, 26, com sua filha mais nova, Manuella Pinheiro Tralli, fruto do casamento com o jornalista Cesar Tralli, para a Bahia.

Em seus stories, a famosa deu a notícia escrevendo "partiu Bahia" ao colocar as selfies tiradas no jatinho ao lado da caçula. Em seguida, a loira encantou ao exibir cliques da menina já na Praia do Forte e curtindo o clima agradável do local.

Com um vestido azul estampado e sandálias douradas, Manuella fez pose e esbanjou todo seu charme. Já nesta sexta-feira, 27, elas curtiram o dia de sol e foram para a praia. Ticiane Pinheiro então gravou a pequena se divertindo na areia e no mar.

Antes, na hora do café da manhã, a irmã de Rafaella Justus teve uma companhia especial ao pegar frutas. A garota então foi surpreendida por uma macacaquinho na mesa. "Na Bahia iaiá", escreveu a apresentadora ao postar um vídeo brincando com Manuella, de 5 anos.

Ainda nos últimos dias, Ticiane Pinheiro falou sobre a preparação que a filha caçula fez para entrar no colégio da irmã. A jornalista comentou que Rafaella Justus também precisou estudar inglês para ser aceita na instituição americana.

Veja os registros de Ticiane Pinheiro e a filha na Bahia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Ticiane Pinheiro mostra surpresa da filha para recepcionar Cesar Tralli

A apresentadora Ticiane Pinheiro mostrou a surpresa especial que Manuella Pinheiro Tralli fez para recepcionar o pai, o jornalista Cesar Tralli, no apartamento onde moram em São Paulo.

Há dias longe de casa ao cobrir William Bonner no Jornal Nacional, no Rio de Janeiro, o comunicador global retornou para seu lar e foi surpreendido pela herdeira. A pequena então preparou uma decoração colorida para recebê-lo de volta. Saiba mais aqui.