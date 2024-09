Ticiane Pinheiro mostra surpresa da filha para recepcionar Cesar Tralli

Após dias fora de casa para fazer o 'Jornal Nacional', Cesar Tralli é recepcionado com surpresa de Manuella; Ticiane Pinheiro mostra momento; veja

A apresentadora Ticiane Pinheiro mostrou neste sábado, 14, a surpresa especial que Manuella Pinheiro Tralli fez para recepcionar o pai, o jornalista Cesar Tralli, no apartamento onde moram em São Paulo.

Há dias longe de casa para cobrir William Bonner no Jornal Nacional, no Rio de Janeiro, o comunicador global retornou para seu lar e foi surpreendido pela herdeira. A pequena então preparou uma decoração colorida para recebê-lo de volta.

Ticiane Pinheiro então mostrou que Manuella encheu bexigas coloridas e espalhou os balões pelo hall e na porta do apartamento, com entrada privada. "Manu enfeitou a casa toda para esperar o papai", gravou a iniciativa de menina.

Em seguida, a apresentadora do Hoje Em Dia gravou o encontro emocionante do esposo com a filha. "Papai chegou", celebrou a volta de seu amado após alguns dias separados. É bom lembrar que ela aproveitou que ele estava no Rio de Janeiro para ir ao local com as filhas passear e matar a saudade dele.

Nos últimos dias, Ticiane Pinheiro compartilhou um momento admirando o esposo na bancada do Jornal Nacional. Na companhia de uma de suas irmãs, ela deu audiência para emissora concorrente da sua.

Ticiane Pinheiro mostra a filha com herdeiras de Roberto Justus na escola

A apresentadora Ticiane Pinheiro levou sua filha com Cesar Tralli, Manuella Pinheiro Tralli, de 5 anos, para a escola, na quarta-feira, 04. Mãe coruja, a jornalista curtiu o momento e tirou algumas fotos da herdeira caçula na escola de sua primogênita, Rafaella Justus, de 15 anos.

Matriculada no mesmo colégio que a irmã e da filha de Roberto Justus, Vicky Justus, de 4 anos, e das netas dele, Chiara e Sienna, gêmeas de Fabiana Justus, a filha dos comunicadores encantou ao abraçar as amigas no local. Veja as fotos do momento aqui.