Ticiane Pinheiro fala que caçula estudou para entrar na escola de Rafaella Justus

Após sua filha com Cesar Tralli conseguir entrar na mesma escola que Rafaella Justus, Ticiane Pinheiro fala que Manuella teve que estudar para isso

A apresentadora Ticiane Pinheiro contou em seus stories nesta segunda-feira, 16, que sua filha com Cesar Tralli, Manuella Pinheiro Tralli, de 5 anos, está indo muito bem na nova escola, a mesma da irmã, a jovem Rafaella Justus, de 15 anos.

Após ser matriculada na instituição com ensino americano, a herdeira mais noiva da loira está mostrando bons resultados e ótima adaptação no local onde os professores falam em inglês. A famosa então comentou que a caçula fez uma preparação para conseguir ser aceita na escola.

"Eu tava conversando com a Manu e eu fiquei tão feliz, porque ela mudou de escola, ela foi pra escola americana, que é a mesma escola que a Rafa estuda, a Rafa entrou com três aninhos nessa escola e a Manu entrou com cinco e aí eu coloquei a Manu antes, por seis meses, numa escolinha pra ela fazer o inglês, pra ela ganhar essa autoconfiança, pra quando ela chegasse na escola americana já chegasse tendo uma noção de inglês", explicou.

E continuou falando sobre o processo: "Isso foi tão bom pra ela, tava conversando agora com ela e eu vi o quanto ela tá bem, o quanto ela entende bem, ela fez por seis meses e quando a gente viajou agora, a gente foi pra Orlando, ela entendia o que as pessoas falavam, então assim, o inglês começou a entrar na cabecinha dela e foi bom demais".

Ainda na última semana, a apresentadora foi buscar as filhas na escola e tirou uma foto apenas com Manuella. A famosa então falou sobre a proibição que Rafaella Justus fez para ela em relação aos cliques na rede social.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Ticiane Pinheiro mostra surpresa da filha para recepcionar Cesar Tralli

A apresentadora Ticiane Pinheiro mostrou no sábado, 14, a surpresa especial que Manuella Pinheiro Tralli fez para recepcionar o pai, o jornalista Cesar Tralli, no apartamento onde moram em São Paulo.

Há dias longe de casa para cobrir William Bonner no Jornal Nacional, no Rio de Janeiro, o comunicador global retornou para seu lar e foi surpreendido pela herdeira. A pequena então preparou uma decoração colorida para recebê-lo de volta. Veja o momento aqui.