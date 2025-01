Rodrigo Faro conta que a filha de 12 anos salvou banhista: 'Heroína'

Filha caçula de Rodrigo Faro, Helena socorreu uma banhista no mar ao notar que a mulher passava sufoco contra a correnteza

O apresentador Rodrigo Faro usou as redes sociais na segunda-feira, 6, para compartilhar com os seguidores um relato emocionante envolvendo sua filha caçula, Helena. Por meio de seu Instagram oficial, o comunicador contou que a herdeira salvou uma banhista que passava sufoco contra uma correnteza.

Em um vídeo publicado em seu perfil, Rodrigo revelou que, durante um passeio de barco em família, Helena agiu sozinha ao avistar uma mulher com dificuldades para retornar devido à agitação do mar. De acordo com o artista, a caçula não pensou duas vezes em ajudá-la.

"A minha filha Helena, com apenas doze anos, socorreu uma pessoa que não conseguia voltar para o barco por conta da forte correnteza que a levou pra longe… Ela brincava com o seabob [scooter subaquática] perto do nosso barco e não pensou duas vezes em ajudar. Saiu em alta velocidade pro meio do canal em direção a moça para resgatá-la. E fez tudo sozinha! Que orgulho de você filha!", escreveu Rodrigo Faro na legenda.

Ao longo do registro onde o apresentador relata o ocorrido, um trecho do momento em que Helena resgatou a banhista também foi compartilhado por Rodrigo. No vídeo, é possível ouvi-lo parabenizando a menina por seu gesto de solidariedade: "Você é uma heroína! Parabéns, filha. Você é fera, Deus te abençoe, salvou uma vida".

Emocionados com a atitude de Helena, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas nos comentários e também a parabenizaram pela iniciativa. "Parabéns Helena, Deus te abençoe, você foi um anjo na vida dessa pessoa", disse uma seguidora. "Lindo gesto de amor ao ser humano que ela nem conhecia", falou outra.

Vale lembrar que além de Helena, Rodrigo Faro também é pai de Clara, de 19 anos, e Maria, de 16. As três meninas são frutos de seu casamento com a modelo Vera Viel.

