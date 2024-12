Rodrigo Faro se emociona com surpresa das filhas após sair da Record

Após seu último programa ir ao ar na Record TV, Rodrigo Faro se emociona ao receber homenagem especial de suas três filhas; confira

O apresentador Rodrigo Faro recebeu uma homenagem especial de suas três filhas neste domingo, 29, após ver seu último programa na Record TV ir ao ar. Comovido com a mudança em sua carreira, o comunicador estava chateado até receber a surpresa.

Em sua rede social, o famoso postou o vídeo cheio de amor nesta segunda-feira, 30, exibindo os detalhes do cartaz que as herdeiras confeccionaram para ele. Com fotos de momentos marcantes deles no palco com elas, as meninas escreveram frases icônicas e fizeram a declaração.

"Essa é a homenagem que importa de verdade! Obrigado minhas filhas! Vocês fazem parte dessa história de sucesso! Obrigado meu Deus", escreveu o esposo de Vera Viel ao exibir com detalhes cada palavra escrita pelas garotas.

Nos últimos dias, Rodrigo Faro mostrou sua última gravação na Record TV após não renovar o contrato com a emissora. "Hoje é meu último dia aqui na Record, último dia de gravação. Vai ser muito legal essa despedida dessa história de 17 anos. Estou super empolgado para fechar essa história com chave de ouro. Uma história de sucesso, de gratidão ao público, a vocês", contou ele na ocasião.

Confira a homenagem das filhas de Rodrigo Faro:

Rodrigo Faro não renovou com a Record TV

O apresentador Rodrigo Faro surpreendeu seus fãs ao anunciar, no último dia 5, que estava deixando a Record. No entanto, dois meses antes, ele não tinha planos de deixar a emissora.

Em setembro, durante a coletiva de lançamento do filme "Silvio", no qual interpretou Silvio Santos (1930-2024), Faro falou sobre seu futuro profissional na Record. Na ocasião, ele afirmou estar ciente do término de seu contrato, mas deixou claro que não tinha a intenção de sair da emissora.

"A gente não sabe o que vai acontecer... O meu contrato com a Record termina agora no final do ano. É óbvio que eu quero ficar, só deixarei a Record no dia que a Record falar que não dá mais. Aí sim vou sentar quem sabe com a Globo, com SBT, quem sabe com a Band, com qualquer emissora. Mas enquanto eu tiver contrato com a Record, não falo de novos trabalhos, de novas oportunidades, acho que nem é legal", pontuou.

Rodrigo ainda falou sobre a relação com as outras emissoras. "Tenho uma relação muito legal com todos os canais. Eu deixei amigos na Globo, fiquei muito feliz com o respeito que a Globo teve comigo em divulgar o filme. No SBT também, sou amigo de todos ali dentro", explicou.

